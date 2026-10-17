Завод Kromberg & Schubert в Луцке остановил работу после удара РФ 16 октября
Киев • УНН
Предприятие Kromberg & Schubert в Луцке прекратило работу после российской атаки 16 октября. Компания оценивает ситуацию и дальнейшие шаги.
Завод немецкой компании Kromberg & Schubert в Луцке прекратил работу после российского удара 16 октября. Об этом сообщила сама компания в Facebook, передает УНН.
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Наш безусловный приоритет — безопасность, жизнь и здоровье каждого из сотрудников. В настоящее время мы оцениваем текущие обстоятельства и координируем все дальнейшие шаги. Благодарим спасателей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и все службы экстренного реагирования за оперативную работу и защиту людей
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Группа компаний Kromberg & Schubert специализируется на производстве электрических систем, кабелей и пластмассовых компонентов.
Напомним
Западные области Украины утром 16 октября были атакованы российскими дронами и ракетами. Сообщалось, что пострадали по меньшей мере 17 человек, 270 тысяч абонентов Волыни остались без света.
Секретарь Луцкого городского совета Андрей Разумовский заявил, что света в городе может не быть как минимум 24 часа.