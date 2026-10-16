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Обстріли рф Луцька: світла може не бути щонайменше добу

Київ • УНН

 • 1624 перегляди

У Луцьку другу добу немає стабільного електропостачання після російських атак. Комунальні служби, лікарні й котельні працюють від генераторів.

Обстріли рф Луцька: світла може не бути щонайменше добу

Через постійні російські обстріли у Луцьку спостерігається важка ситуація з електропостачанням. Секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський заявив, що світла в місті може не бути щонайменше 24 години, передає УНН.

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Він зазначив, що у місті вже другу добу залишається складна ситуація, а стабільне електропостачання наразі відсутнє.

Будемо сподіватися, що найближчим часом світло відновлять, але я думаю, що треба готуватися на 24 години щонайменше. Якщо увімкнуть швидше, то слава Богу. Але хотів би всіх попросити, щоб усі підготувалися

- зазначив Разумовський.

Секретар також додав, що система водовідведення працює, а воду подають до всіх об'єктів. Але через відсутність електроенергії тиск у мережі знижений.

Лікарні наші теж працюють. Всі комунальні служби і котельні, і водоканал, і лікарні працюють на генераторах. Якщо ситуація не покращиться, то будемо запускати Пункти незламності

 - заявив Разумовський.

Нагадаємо

Західні області України вранці 16 жовтня були атаковані російськими дронами і ракетами. Щонайменше 17 людей постраждали, 270 тисяч абонентів Волині без світла.

Євген Устименко

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