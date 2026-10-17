Завод Kromberg & Schubert у Луцьку зупинив роботу після удару рф 16 жовтня
Київ • УНН
Підприємство Kromberg & Schubert у Луцьку припинило роботу після російської атаки 16 жовтня. Компанія оцінює ситуацію та подальші кроки.
Завод німецької компанії Kromberg & Schubert у Луцьку припинив роботу після російського удару 16 жовтня. Про це повідомила сама компанія у Facebook, передає УНН.
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Наш безумовний пріоритет - безпека, життя та здоров’я кожного з працівників. Наразі ми оцінюємо поточні обставини та координуємо всі подальші кроки. Дякуємо рятувальникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій та всім службам екстреного реагування за оперативну роботу й захист людей
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Група компаній Kromberg & Schubert спеціалізується на виробництві електричних систем, кабелів та пластмасових компонентів.
Нагадаємо
Західні області України вранці 16 жовтня були атаковані російськими дронами і ракетами. Повідомлялось, що щонайменше 17 людей постраждали, 270 тисяч абонентів Волині без світла.
Секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський заявив, що світла в місті може не бути щонайменше 24 години.