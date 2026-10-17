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The Guardian
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Завод Kromberg & Schubert у Луцьку зупинив роботу після удару рф 16 жовтня

Київ • УНН

 • 1468 перегляди

Підприємство Kromberg & Schubert у Луцьку припинило роботу після російської атаки 16 жовтня. Компанія оцінює ситуацію та подальші кроки.

Завод Kromberg & Schubert у Луцьку зупинив роботу після удару рф 16 жовтня
Фото: Kromberg&Schubert Lutsk via Facebook

Завод німецької компанії Kromberg & Schubert у Луцьку припинив роботу після російського удару 16 жовтня. Про це повідомила сама компанія у Facebook, передає УНН.

Деталі

Наш безумовний пріоритет - безпека, життя та здоров’я кожного з працівників. Наразі ми оцінюємо поточні обставини та координуємо всі подальші кроки. Дякуємо рятувальникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій та всім службам екстреного реагування за оперативну роботу й захист людей

- йдеться в дописі компанії.

Додатково

Група компаній Kromberg & Schubert спеціалізується на виробництві електричних систем, кабелів та пластмасових компонентів.

Нагадаємо

Західні області України вранці 16 жовтня були атаковані російськими дронами і ракетами. Повідомлялось, що щонайменше 17 людей постраждали, 270 тисяч абонентів Волині без світла.

Секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський заявив, що світла в місті може не бути щонайменше 24 години.

Євген Устименко

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