рф 76 раз атаковала украинскую энергетику после объявления Трампом "энергетического перемирия" — Зеленский

Владимир Зеленский

С тех пор как президент США Дональд Трамп неделю назад объявил об энергетическом перемирии, Россия уже 76 раз целенаправленно наносила удары по украинской энергетике. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

"С тех пор как американский президент неделю назад объявил об энергетическом перемирии, Россия уже 76 раз целенаправленно наносила удары по украинской энергетике и нефтегазовому сектору. Только этой ночью были нанесены удары по подстанциям в Винницкой, Житомирской, Хмельницкой и Одесской областях. Десятки тысяч семей остаются без света. Фактически круглосуточно энергетики и ремонтные бригады работают над восстановлением. Ночью россияне также били по жилым домам в наших регионах. По состоянию на данный момент известно о 12 раненых, среди них двое детей. Два человека погибли. Мои соболезнования родным и близким. Утром был нанесен удар по сельскохозяйственному предприятию на Волыни. Все необходимые службы работают на месте", — написал Зеленский.

Он отметил, что в целом за минувшую неделю россияне выпустили по Украине почти 2700 ударных дронов, 1700 авиабомб и 66 ракет, большая часть из них — баллистические.

"Главные цели этих ударов — именно энергетика, россияне пытаются устроить блэкаут. И Америка должна видеть, что Россия не делает шагов навстречу в ответ на снятие санкций или договоренности. Напротив, каждый сигнал о возможности заработать они воспринимают как свидетельство того, что ставка на войну работает и можно продолжать воевать. Именно из-за этой позиции России война продолжается, а не потому, что Украина справедливо защищает себя. Именно на Россию нужно оказывать давление, чтобы у мира был шанс. Спасибо всем, кто это понимает и помогает", — добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что снятие санкций с России будет продолжаться.