российский удар по Днепру унёс жизнь человека, ещё четверо ранены
Киев • УНН
Вечером 16 октября российские войска нанесли удар по Днепру и пригороду. Погиб один человек, четверо получили ранения, вспыхнул пожар.
Вечером 16 октября российские войска нанесли удар по Днепру, есть погибший и раненые. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает УНН.
Детали
По словам Ганжи, в пригороде вспыхнул пожар. Четыре человека получили ранения, один человек погиб.
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Западные области Украины утром 16 октября были атакованы российскими дронами и ракетами. Сообщалось, что пострадали как минимум 17 человек, 270 тысяч абонентов Волыни остались без света.
Секретарь Луцкого городского совета Андрей Разумовский заявил, что света в городе может не быть как минимум 24 часа.
Напомним
россия ночью и утром 16 октября атаковала энергетику в четырех областях и Киеве, часть жителей осталась без света.