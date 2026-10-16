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Отопление

российский удар по Днепру унёс жизнь человека, ещё четверо ранены

Киев • УНН

 • 2570 просмотра

Вечером 16 октября российские войска нанесли удар по Днепру и пригороду. Погиб один человек, четверо получили ранения, вспыхнул пожар.

российский удар по Днепру унёс жизнь человека, ещё четверо ранены

Вечером 16 октября российские войска нанесли удар по Днепру, есть погибший и раненые. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает УНН.

Детали

По словам Ганжи, в пригороде вспыхнул пожар. Четыре человека получили ранения, один человек погиб.

Дополнительно

Западные области Украины утром 16 октября были атакованы российскими дронами и ракетами. Сообщалось, что пострадали как минимум 17 человек, 270 тысяч абонентов Волыни остались без света.

Секретарь Луцкого городского совета Андрей Разумовский заявил, что света в городе может не быть как минимум 24 часа.

Напомним

россия ночью и утром 16 октября атаковала энергетику в четырех областях и Киеве, часть жителей осталась без света.

Евгений Устименко

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Взрывы
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Волынская область
Днепр (город)
Украина
Луцк
Киев