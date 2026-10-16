російський удар по Дніпру забрав життя людини, ще четверо поранені

Увечері, 16 жовтня, російські війська завдали удару по Дніпру, є загиблий і поранені. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає УНН.

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За словами Ганжі, у передмісті зайнялася пожежа. Четверо людей дістали поранення, одна людина загинула.

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Західні області України вранці 16 жовтня були атаковані російськими дронами і ракетами. Повідомлялось, що щонайменше 17 людей постраждали, 270 тисяч абонентів Волині без світла.

Секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський заявив, що світла в місті може не бути щонайменше 24 години.

Нагадаємо

росія вночі і вранці 16 жовтня атакувала енергетику в чотирьох областях і Києві, частина жителів опинилась без світла.