російський удар по Дніпру забрав життя людини, ще четверо поранені
Київ • УНН
Увечері 16 жовтня російські війська вдарили по Дніпру та передмістю. Загинула одна людина, четверо дістали поранення, спалахнула пожежа.
Увечері, 16 жовтня, російські війська завдали удару по Дніпру, є загиблий і поранені. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає УНН.
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За словами Ганжі, у передмісті зайнялася пожежа. Четверо людей дістали поранення, одна людина загинула.
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Західні області України вранці 16 жовтня були атаковані російськими дронами і ракетами. Повідомлялось, що щонайменше 17 людей постраждали, 270 тисяч абонентів Волині без світла.
Секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський заявив, що світла в місті може не бути щонайменше 24 години.
Нагадаємо
росія вночі і вранці 16 жовтня атакувала енергетику в чотирьох областях і Києві, частина жителів опинилась без світла.