россияне сбросили авиабомбу на школу в Сумах во время атаки КАБами
Киев • УНН
В Сумах авиабомба повредила здание школы, где дети находились в укрытии. Погибших нет, разрушены стены и выбиты окна.
Во вторник, 29 сентября, россияне сбросили авиабомбу на здание школы в Сумах, погибших не было. Об этом сообщили местные СМИ, передает УНН.
Подробности
Сообщается, что в момент атаки КАБами дети находились в укрытии. Затем их эвакуировали оттуда. Это было попадание одной из трех авиабомб по городу. Также есть попадание в частном секторе.
В то же время здание сильно повреждено: разрушены стены, осыпался фасад и вылетели окна.
Напомним
В результате ночных ударов рф повреждены объекты в столице, Одесской области и других областях. Среди них — энергетическая и гражданская инфраструктура.