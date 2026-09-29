росіяни скинули авіабомбу на школу в Сумах під час атаки КАБами
Київ • УНН
У Сумах авіабомба пошкодила будівлю школи, де діти перебували в укритті. Загиблих немає, зруйновані стіни та вибиті вікна.
У вівторок, 29 вересня, росіяни скинули авіабомбу на будівлю школи у Сумах, загиблих не було. Про це повідомили місцеві ЗМІ, передає УНН.
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Повідомляється, що в момент атаки КАБами діти були в укритті. Потім їх евакуювали звідти. Це був приліт однієї з трьох авіабомб по місту. Також є влучання у приватному секторі.
Водночас будівля сильно пошкоджена: є зруйновані стіни, посипався фасад та вилетіли вікна.
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