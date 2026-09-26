россияне ударили КАБами по Сумам: двое погибших, среди пострадавших ребёнок
Киев • УНН
В Сумах российская атака КАБами разрушила жилые дома и гражданскую инфраструктуру. Погибли два человека, ещё трое пострадали, в том числе ребёнок.
Сумы в субботу, 26 сентября, подверглись очередной атаке рф управляемыми авиабомбами, известно о двух погибших и трёх пострадавших, среди них — ребёнок. Об этом сообщил в соцсетях глава Сумской ОВА Олег Григоров, пишет УНН.
Сумы. россияне снова ударили по городу управляемыми авиабомбами. Под ударом — жилые дома, которые враг атакует уже не впервые, и другая гражданская инфраструктура. К сожалению, известно о двух погибших в Ковпаковском районе. Есть также пострадавшие, как минимум трое. Среди них — ребёнок
По его словам, всем оказывают необходимую медицинскую помощь. Последствия вражеской атаки уточняются.
Дополнение
По данным ГУНП в Сумской области, за минувшие сутки в области в результате атак рф погиб один человек и 18 получили ранения среди гражданского населения, в том числе четверо детей.