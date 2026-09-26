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росіяни вдарили КАБами по Сумах: двоє загиблих, серед постраждалих дитина

Київ • УНН

 • 818 перегляди

У Сумах російська атака КАБами зруйнувала житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Загинули двоє людей, ще троє постраждали, зокрема дитина.

росіяни вдарили КАБами по Сумах: двоє загиблих, серед постраждалих дитина
Наслідки атаки рф у Сумах 26 вересня. Фото: t.me/hryhorov_oleg

Суми у суботу, 26 вересня, зазнали чергової атаки рф КАБами, відомо про двох загиблих і трьох постраждалих, серед них - дитина. Про це повідомив у соцмережах голова Сумської ОВА Олег Григоров, пише УНН.

Суми. росіяни знову вдарили по місту керованими авіабомбами. Під ударом – житлові будинки, які ворог атакує вже не вперше, та інша цивільна інфраструктура. На жаль, відомо про двох загиблих у Ковпаківському районі. Є також постраждалі, щонайменше троє. Серед них – дитина

- написав Григоров.

З його слів, усім надають необхідну медичну допомогу. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

Доповнення

За даними ГУНП у Сумській області, за минулу добу в області внаслідок атак рф є один загиблий та 18 поранених серед цивільного населення, зокрема четверо дітей.

Юлія Шрамко

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