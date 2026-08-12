В Харьковской области атака рф затронула учебное заведение - произошел масштабный пожар
Киев • УНН
В поселке Золочев Богодуховского района в результате атаки российского БПЛА повреждено учебное заведение. Спасатели ликвидировали пожар на крыше площадью 1200 кв. м, обошлось без пострадавших.
В Харьковской области под удар рф попало учебное заведение в Золочеве, произошёл масштабный пожар, который был потушен, сообщили в среду в ГСЧС Украины, пишет УНН.
Харьковщина: в результате атаки российского БПЛА повреждено учебное заведение в посёлке Золочев Богодуховского района. На месте удара возник пожар. Горела крыша здания на площади 1200 кв. м
Как указано, спасатели ликвидировали пожар.
"К счастью, обошлось без пострадавших", - указали в ГСЧС.
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