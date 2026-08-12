В Харьковской области атака рф затронула учебное заведение - произошел масштабный пожар

$44.870.0451.760.02
ukenru
14:14 • 2950 просмотра
Клуб избранных: какие страны имеют собственные баллистические ракеты
12:31 • 10377 просмотра
В Киеве готовят списки людей для переселения на случай длительного отсутствия отопления
12:02 • 16664 просмотра
Следственные действия без доказанного нарушения: почему практика БЭБ становится проблемой для инвесторов
11:00 • 20601 просмотра
От обещаний выздоровления до смерти: три истории пациентов Odrex
09:58 • 17047 просмотра
67% поляков поддерживают депортацию украинцев призывного возраста без легальной работы - СМИPhoto
09:49 • 15694 просмотра
россияне дважды ударили ракетами по жилому сектору Балаклеи, есть пострадавшиеPhoto
12 августа, 08:09 • 18944 просмотра
"Уникальная операция" - Зеленский подтвердил поражение российской военно-морской базы в новороссийскеVideo
Эксклюзив
12 августа, 06:13 • 22506 просмотра
Как выбрать натуральный мёд: простые способы проверки
12 августа, 05:31 • 19748 просмотра
Трамп подтвердил секретный рейс из Турции с самолётом-приманкой
12 августа, 01:38 • 16642 просмотра
Иран заявил о разработке ракеты дальностью 15 тысяч км для ударов по США
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+24°
5.1м/с
31%
753мм
Популярные новости
FT выяснила детали запроса США к Украине по вопросу ударов по танкерам12 августа, 06:00 • 10370 просмотра
Рианна показала редкие фотографии со всеми тремя детьми на БарбадосеPhoto12 августа, 07:57 • 21448 просмотра
Украинцам изменили правила проверки военно-учётных документов за границей12 августа, 08:21 • 11229 просмотра
Мания затмения охватила страны Европы - миллионы людей готовятся к "событию века"Video12 августа, 08:29 • 18913 просмотра
Топ-3 лучших рецепта бограча, которые получаются у каждогоPhoto09:15 • 22172 просмотра
публикации
Клуб избранных: какие страны имеют собственные баллистические ракеты14:14 • 2954 просмотра
Следственные действия без доказанного нарушения: почему практика БЭБ становится проблемой для инвесторов12:02 • 16664 просмотра
От обещаний выздоровления до смерти: три истории пациентов Odrex11:00 • 20601 просмотра
Топ-3 лучших рецепта бограча, которые получаются у каждогоPhoto09:15 • 22216 просмотра
Мания затмения охватила страны Европы - миллионы людей готовятся к "событию века"Video12 августа, 08:29 • 18956 просмотра
Актуальные люди
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Елена Зеленская
Ярослав Железняк
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Киевская область
Львовская область
Харьковская область
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Рианна показала редкие фотографии со всеми тремя детьми на БарбадосеPhoto12 августа, 07:57 • 21480 просмотра
Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес после 10 лет отношенийPhoto11 августа, 20:18 • 22582 просмотра
Топ-7 лучших кремов для медовика и домашних десертовPhoto10 августа, 15:39 • 156360 просмотра
"Одиссея" стала самым кассовым фильмом НоланаVideo10 августа, 13:45 • 92003 просмотра
Как справиться с укачиванием в транспорте без лишнего дискомфорта9 августа, 09:54 • 101523 просмотра
Актуальное
Отопление
Шахед-136
Техника
R-360 Нептун
FIFA (серия видеоигр)

В Харьковской области атака рф затронула учебное заведение - произошел масштабный пожар

Киев • УНН

 • 1360 просмотра

В поселке Золочев Богодуховского района в результате атаки российского БПЛА повреждено учебное заведение. Спасатели ликвидировали пожар на крыше площадью 1200 кв. м, обошлось без пострадавших.

В Харьковской области атака рф затронула учебное заведение - произошел масштабный пожар

В Харьковской области под удар рф попало учебное заведение в Золочеве, произошёл масштабный пожар, который был потушен, сообщили в среду в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Харьковщина: в результате атаки российского БПЛА повреждено учебное заведение в посёлке Золочев Богодуховского района. На месте удара возник пожар. Горела крыша здания на площади 1200 кв. м

- сообщили в ГСЧС.

Как указано, спасатели ликвидировали пожар.

"К счастью, обошлось без пострадавших", - указали в ГСЧС.

россияне дважды ударили ракетами по жилому сектору Балаклеи, есть пострадавшие12.08.26, 12:49 • 15697 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Школа
Взрывы
Пожары
Война в Украине
Харьковская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Богодухов