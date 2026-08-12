В Харьковской области атака рф затронула учебное заведение - произошел масштабный пожар

В Харьковской области под удар рф попало учебное заведение в Золочеве, произошёл масштабный пожар, который был потушен, сообщили в среду в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Харьковщина: в результате атаки российского БПЛА повреждено учебное заведение в посёлке Золочев Богодуховского района. На месте удара возник пожар. Горела крыша здания на площади 1200 кв. м