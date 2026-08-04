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рф нанесла ракетные удары по Харьковской области, пятеро пострадавших

Киев • УНН

 • 3708 просмотра

Российские войска атаковали гражданское предприятие в Богодухове двумя ракетами, пострадали трое человек. Также зафиксировано попадание в Дергачах и удар по Балаклее, где ранены двое.

рф нанесла ракетные удары по Харьковской области, пятеро пострадавших

В Харьковской области российские войска нанесли ракетный удар по Богодухову, известно о троих пострадавших, также из-за ракетного удара врага есть двое пострадавших в Балаклее, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в соцсетях, пишет УНН.

Враг атаковал гражданское предприятие в Богодухове. Сейчас известно о троих пострадавших – им оказывается необходимая медицинская помощь. Предварительно, оккупанты применили 2 ракеты. На месте – пожар

- написал Синегубов.

По его словам, еще одно попадание вражеской ракеты зафиксировали в Дергачах. Здесь информация о пострадавших не поступала.

Также Синегубов сообщил, что сегодня утром враг нанес ракетный удар по Балаклее. "Двое человек получили ранения. Одну женщину деблокировали из-под завалов, она находится в тяжелом состоянии. Врачи оказывают всю необходимую помощь", - указал он.

ГСЧС показала последствия атаки рф в Балаклее.

Кроме того, глава ОВА обновил информацию о ситуации на передовой в области.

"Ни на одном из направлений продвижения врага вглубь территории области нет. В то же время противник расширяет так называемую "серую зону", наращивает применение FPV-дронов на оптоволокне и ударных БпЛА. Главная цель россиян - террор гражданского населения", - сказал Синегубов.

россия изменила тактику штурмов из-за украинских дронов, массовых атак почти нет - Трегубов31.07.26, 14:50 • 3284 просмотра

Дополнение

По данным главы ОВА, в течение прошлых суток вражеских ударов подверглись Харьков и 18 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов один человек погиб; пострадали 7 человек, в том числе ребенок.

Полиция показала последствия вражеских ударов в области за прошедшие сутки.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Взрывы
Пожары
Война в Украине
Олег Синегубов
Харьковская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Балаклея
Богодухов
Харьков