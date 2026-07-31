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россия изменила тактику штурмов из-за украинских дронов, массовых атак почти нет - Трегубов

Киев • УНН

 • 3368 просмотра

российские оккупанты почти отказались от массированных штурмов, используя инфильтрацию небольших групп. Спикер ОСУВ заявил, что главная цель врага на Харьковщине - создание буферной зоны, а не наступление на город.

россия изменила тактику штурмов из-за украинских дронов, массовых атак почти нет - Трегубов

российские оккупационные войска изменили тактику наступательных действий и почти отказались от массированных штурмов, вместо этого используют небольшие пехотные группы, которые пытаются незаметно проникнуть через украинские позиции. Об этом сообщил спикер ОСУВ Виктор Трегубов, передает УНН.

Детали

По словам Трегубова, сейчас практически на всех направлениях российские войска применяют одинаковую тактику.

Сейчас, в принципе, с точки зрения тактики, на всех направлениях у них одно и то же - это инфильтрация небольших групп. Такие группы пытаются пройти через "килл-зону" так, чтобы их не уничтожили украинские дроны и не заметили во время продвижения. За редкими исключениями, уже никто не пытается осуществлять такие самоубийственные атаки, ведь они просто не справляются с украинскими дронами

- сказал он.

Трегубов также отметил, что использование бронетехники российскими войсками сейчас минимально, тогда как мотоциклы и автомобили оккупанты применяют несколько чаще.

Отдельно спикер ОСУВ прокомментировал ситуацию на Харьковщине. По его словам, главной целью российских войск остается создание так называемой "буферной зоны" вдоль украинско-российской границы, а не непосредственное наступление на Харьков.

Он также предупредил, что российская пропаганда и впредь будет распространять ложные сообщения о якобы захвате приграничных населенных пунктов Харьковской области. По оценке Трегубова, российское командование не имеет конкретных сроков для захвата небольших приграничных сел.

Генштаб обновил карту: более четверти боев на двух направлениях31.07.2026, 10:00 • 4040 просмотров

Андрей Тимощенков

Война в Украине
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Харьков