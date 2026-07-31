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Генштаб обновил карту: более четверти боев на двух направлениях

Киев • УНН

 • 4040 просмотра

За прошедшие сутки на фронте произошло 269 боевых столкновений. Самая горячая ситуация была на Константиновском направлении, где враг совершил 45 атак.

Генштаб обновил карту: более четверти боев на двух направлениях

269 боев произошло на фронте за минувшие сутки, враг применил 8980 дронов-камикадзе и 254 КАБ, наиболее жарко было на Константиновском направлении, на которое вместе с Покровским пришлось более четверти боестолкновений, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 31 июля, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего в течение минувших суток зафиксировано 269 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес один ракетный удар, применил 83 ракеты, совершил 70 авиационных ударов, сбросив 254 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 8980 дронов-камикадзе и совершил 2941 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 39 - из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре пункта управления БпЛА, три района сосредоточения живой силы, семь пунктов управления и еще один важный объект российских захватчиков.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за минувшие сутки произошло четыре боестолкновения с противником, агрессор нанес один авиаудар, сбросил три авиабомбы, совершил 78 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении, по уточненной информации, противник шесть раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Западное, Копанки и в сторону населенных пунктов Охримовка, Радьковка и Хатнее.

На Купянском направлении произошло девять атак врага в сторону Тищенковки и Радьковки.

На Лиманском направлении противник 17 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону населенных пунктов Диброва, Ставки, Лиман, Дробышево, Озерное и в районах населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Новоселовка.

На Славянском направлении противник штурмовал 22 раза в районах населенных пунктов Закитное, Кривая Лука, Резниковка и в сторону Пискуновки, Рай-Александровки и Николаевки.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили четыре атаки в районах населенных пунктов Федоровка Вторая, Никифоровка и Тихоновка.

На Константиновском направлении враг совершил 45 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Торецкое, Русин Яр, Софиевка и в сторону Степановки, Долгой Балки, Вильного.

На Покровском направлении наши защитники остановили 35 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Новоалександровка, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Мирное, Муравка, Новопавловка, Новый Донбасс, Матяшево.

На Александровском направлении враг совершил две атаки в направлении Калиновского и в районе Первомайского.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 13 атак в сторону населенных пунктов Воздвижевка, Косовцево, Горькое, Цветковое и Чаривное.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в районе Белогорья и Щербаков.

На Приднепровском направлении за минувшие сутки враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Генштаб сообщил, сколько оккупантов и техники Россия потеряла за сутки31.07.26, 07:10 • 31872 просмотра

Юлия Шрамко

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