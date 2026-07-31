Генштаб обновил карту: более четверти боев на двух направлениях
Киев • УНН
За прошедшие сутки на фронте произошло 269 боевых столкновений. Самая горячая ситуация была на Константиновском направлении, где враг совершил 45 атак.
269 боев произошло на фронте за минувшие сутки, враг применил 8980 дронов-камикадзе и 254 КАБ, наиболее жарко было на Константиновском направлении, на которое вместе с Покровским пришлось более четверти боестолкновений, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 31 июля, показав карту боевых действий, пишет УНН.
Всего в течение минувших суток зафиксировано 269 боевых столкновений
Вчера противник нанес один ракетный удар, применил 83 ракеты, совершил 70 авиационных ударов, сбросив 254 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 8980 дронов-камикадзе и совершил 2941 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 39 - из реактивных систем залпового огня.
За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре пункта управления БпЛА, три района сосредоточения живой силы, семь пунктов управления и еще один важный объект российских захватчиков.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за минувшие сутки произошло четыре боестолкновения с противником, агрессор нанес один авиаудар, сбросил три авиабомбы, совершил 78 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении, по уточненной информации, противник шесть раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Западное, Копанки и в сторону населенных пунктов Охримовка, Радьковка и Хатнее.
На Купянском направлении произошло девять атак врага в сторону Тищенковки и Радьковки.
На Лиманском направлении противник 17 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону населенных пунктов Диброва, Ставки, Лиман, Дробышево, Озерное и в районах населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Новоселовка.
На Славянском направлении противник штурмовал 22 раза в районах населенных пунктов Закитное, Кривая Лука, Резниковка и в сторону Пискуновки, Рай-Александровки и Николаевки.
На Краматорском направлении российские захватчики совершили четыре атаки в районах населенных пунктов Федоровка Вторая, Никифоровка и Тихоновка.
На Константиновском направлении враг совершил 45 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Торецкое, Русин Яр, Софиевка и в сторону Степановки, Долгой Балки, Вильного.
На Покровском направлении наши защитники остановили 35 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Новоалександровка, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Мирное, Муравка, Новопавловка, Новый Донбасс, Матяшево.
На Александровском направлении враг совершил две атаки в направлении Калиновского и в районе Первомайского.
На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 13 атак в сторону населенных пунктов Воздвижевка, Косовцево, Горькое, Цветковое и Чаривное.
На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в районе Белогорья и Щербаков.
На Приднепровском направлении за минувшие сутки враг наступательных действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Генштаб сообщил, сколько оккупантов и техники Россия потеряла за сутки31.07.26, 07:10 • 31872 просмотра