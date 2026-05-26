Эксклюзив
Зеленский завуалированно ответил лукашенко на предложение встретиться и упомянул Тихановскую

Киев • УНН

 • 1240 просмотра

Зеленский намекнул на нелегитимность лукашенко из-за участия Тихановской в международном саммите. МИД Украины планирует обсуждать отношения именно с ней.

Зеленский завуалированно ответил лукашенко на предложение встретиться и упомянул Тихановскую

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул на нелегитимность лидера беларуси александра лукашенко. Этой темы глава государства коснулся, выступая 26 мая на IV Международном саммите городов и регионов, передает УНН.

Детали

Сначала Зеленский обратил внимание присутствующих на то, что на саммите присутствуют представители Польши, Франции, Австрии, Румынии, Норвегии, Германии, Португалии, Италии, Латвии, Эстонии, Литвы, Венгрии, Швеции, Чехии, Словакии и других стран.

А затем акцентировал внимание на том, что впервые в таком формате на мероприятии присутствует представитель беларуси. Здесь Зеленский вспомнил недавние слова александра лукашенко о возможной встрече президентов Украины и беларуси.

Интересно получилось: сказал лукашенко, а приехала Светлана Тихановская

- отметил президент.

Контекст

Несколько дней назад самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко на фоне совместных учений с рф сделал заявление о том, что официальный минск якобы не будет втягиваться в войну между россией и Украиной.

Мы втягиваться в войну в Украине не собираемся. В этом нет никакой необходимости. Ни гражданской, ни военной

- заявил лукашенко.

Кроме того, он намекнул на то, что готов к личной встрече с украинским лидером.

Если президент Зеленский хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще что-то, пожалуйста, мы открыты для этого. В любой точке Украины, беларуси я готов с ним встретиться и, может, поговорить о перспективах

 - добавил лукашенко.

Украинская сторона не оставила эту реплику самопровозглашенного президента беларуси без внимания. Министр иностранных дел Андрей Сибига сказал, что украинской стороне есть с кем обсуждать ситуацию в соседней стране и без лукашенко, который поддерживает агрессивную политику путина.

Недавно мы увидели странное заявление лукашенко, что он готов встречаться и приехать в Киев. У украинской стороны есть с кем встречаться, и в ближайшее время мы ждем визита Тихановской в Украину. Поэтому нам есть с кем разговаривать о всем спектре вопросов

- сказал глава МИД Украины.

Сибига также заявил, что Украина открыта к встречам.

В любой точке Украины, беларуси - я готов с ним встретиться и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений. И, может, поговорить о перспективах

- сказал глава профильного министерства.

Александра Василенко

