Зеленский получил отчет Нафтогаза - Украина работает над взысканием активов рф в 10 юрисдикциях
Киев • УНН
Суд Казахстана разрешил взыскать с Газпрома 1,4 миллиарда долларов. Украина работает над арестом активов рф в десяти юрисдикциях и сотрудничает с ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада из Нафтогаза сообщил о результатах по замораживанию и взысканию российских активов в десяти юрисдикциях и сотрудничестве с соседями в ЕС для усиления энергетической устойчивости, пишет УНН.
"Доклад руководителя "Нафтогаза" Сергея Корецкого. Благодарен за профессиональную и оперативную работу по привлечению России к финансовой ответственности за все, что она делает против Украины и наших украинских компаний. Боремся во всех юрисдикциях и задействуем все необходимые юридические инструменты. Сейчас есть положительное решение в судебной системе Казахстана – решение на 1,4 миллиарда долларов", - указал Зеленский в соцсетях.
Он отметил, что это первая инстанция. "Еще нужно поработать, но направление правильное", - отметил Президент.
Продолжаются судебные процессы и в других странах для справедливой компенсации за украденные или уничтоженные россией украинские активы в нашем Крыму. Уже в десяти юрисдикциях есть конкретные результаты по замораживанию и взысканию российских активов, масштабируем и судебную работу
"Отдельно обсудили с Сергеем текущее сотрудничество с нашими соседями в Евросоюзе для усиления нашей энергетической устойчивости. Важно, чтобы принцип взаимности в отношениях реально работал. Спасибо!" - указал Президент.
Накануне в Нафтогазе сообщили, что суд в Астане разрешил принудительно взыскать с Газпрома 1,4 миллиарда долларов. Это первое иностранное решение по исполнению решения арбитража против компании рф.