Авиация под давлением: чем грозит Украине переквалификация платежей за аренду самолетов в роялти
Что такое доказательная медицина и какие вопросы пациент должен задать врачу - ответ эксперта
Силы обороны и СБУ усиливают меры безопасности на севере в граничащих с рф и беларусью регионах
День вышиванки: история, традиции и как праздник отмечают в Украине
"Динамо" — обладатель Кубка Украины по футболу
Удобрения в обмен на безопасность - стоит ли Украине поверить лукашенко и согласиться ослабить санкции
Кабмин изменил правила пересчета платежек за тепло и горячую воду - Кулеба
"лукашенко боится потерять власть" - политолог оценил шансы вступления Беларуси в войну против Украины
ЕС подписал меморандум с Украиной для выплат из €90 млрд, транш ожидается в середине июня
Дело о медицинской халатности врачей Odrex начнут слушать заново: юристы говорят о признаках затягивания процесса
Зеленский получил отчет Нафтогаза - Украина работает над взысканием активов рф в 10 юрисдикциях

Суд Казахстана разрешил взыскать с Газпрома 1,4 миллиарда долларов. Украина работает над арестом активов рф в десяти юрисдикциях и сотрудничает с ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада из Нафтогаза сообщил о результатах по замораживанию и взысканию российских активов в десяти юрисдикциях и сотрудничестве с соседями в ЕС для усиления энергетической устойчивости, пишет УНН.

Детали

"Доклад руководителя "Нафтогаза" Сергея Корецкого. Благодарен за профессиональную и оперативную работу по привлечению России к финансовой ответственности за все, что она делает против Украины и наших украинских компаний. Боремся во всех юрисдикциях и задействуем все необходимые юридические инструменты. Сейчас есть положительное решение в судебной системе Казахстана – решение на 1,4 миллиарда долларов", - указал Зеленский в соцсетях.

Он отметил, что это первая инстанция. "Еще нужно поработать, но направление правильное", - отметил Президент.

Продолжаются судебные процессы и в других странах для справедливой компенсации за украденные или уничтоженные россией украинские активы в нашем Крыму. Уже в десяти юрисдикциях есть конкретные результаты по замораживанию и взысканию российских активов, масштабируем и судебную работу

- сообщил Зеленский.

"Отдельно обсудили с Сергеем текущее сотрудничество с нашими соседями в Евросоюзе для усиления нашей энергетической устойчивости. Важно, чтобы принцип взаимности в отношениях реально работал. Спасибо!" - указал Президент.

Напомним

Накануне в Нафтогазе сообщили, что суд в Астане разрешил принудительно взыскать с Газпрома 1,4 миллиарда долларов. Это первое иностранное решение по исполнению решения арбитража против компании рф.

Юлия Шрамко

