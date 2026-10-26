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Пентагон готує військові бази США до 90 днів автономної роботи на випадок масштабної війни - Fox News

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Програма FORTRESS має забезпечити бази США енергією, паливом, водою та боєприпасами. Цивільні заводи зможуть перейти на військове виробництво.

Пентагон готує військові бази США до 90 днів автономної роботи на випадок масштабної війни - Fox News

Пентагон планує підготувати американські військові бази до автономної роботи щонайменше протягом 90 днів на випадок масштабного збройного конфлікту. Про це повідомляє Fox News, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що програма FORTRESS, розроблена з ініціативи міністра війни Піта Гегсета, передбачає підключення військових баз у США до незалежних джерел електроенергії, забезпечення їх запасами палива, води та боєприпасів, а також оснащення цивільних заводів усім необхідним обладнанням для екстреного переходу на військове виробництво.

Ці заходи розраховані на випадок саме потенційного масштабного конфлікту, який би порушив роботу електромереж та ланцюжків поставок у всьому світі

- йдеться у статті.

Вказується, що програма також передбачає можливість переорієнтації цивільних підприємств на виробництво військової продукції.

"Наступний конфлікт, імовірно, вестиметься на кількох фронтах. Коли це станеться, глобальні ланцюги постачання зруйнуються", - заявив представник Пентагону Шон Парнелл.

Нагадаємо

На початку жовтня глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що частину американських військових сил та можливостей, які зараз перебувають у Європі, можуть передислокувати до Західної півкулі.

Пентагон переймає українські ідеї та досвід війни для розвитку армії США05.10.26, 06:45 • 28173 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Піт Гегсет
Fox News
Пентагон
Сполучені Штати Америки