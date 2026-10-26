Пентагон готує військові бази США до 90 днів автономної роботи на випадок масштабної війни - Fox News

Пентагон планує підготувати американські військові бази до автономної роботи щонайменше протягом 90 днів на випадок масштабного збройного конфлікту. Про це повідомляє Fox News, інформує УНН.

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Зазначається, що програма FORTRESS, розроблена з ініціативи міністра війни Піта Гегсета, передбачає підключення військових баз у США до незалежних джерел електроенергії, забезпечення їх запасами палива, води та боєприпасів, а також оснащення цивільних заводів усім необхідним обладнанням для екстреного переходу на військове виробництво.

Ці заходи розраховані на випадок саме потенційного масштабного конфлікту, який би порушив роботу електромереж та ланцюжків поставок у всьому світі - йдеться у статті.

Вказується, що програма також передбачає можливість переорієнтації цивільних підприємств на виробництво військової продукції.

"Наступний конфлікт, імовірно, вестиметься на кількох фронтах. Коли це станеться, глобальні ланцюги постачання зруйнуються", - заявив представник Пентагону Шон Парнелл.

Нагадаємо

На початку жовтня глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що частину американських військових сил та можливостей, які зараз перебувають у Європі, можуть передислокувати до Західної півкулі.

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