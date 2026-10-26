Пентагон готовит военные базы США к 90 дням автономной работы на случай масштабной войны — Fox News

Пентагон планирует подготовить американские военные базы к автономной работе как минимум в течение 90 дней на случай масштабного вооружённого конфликта. Об этом сообщает Fox News, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что программа FORTRESS, разработанная по инициативе министра войны Пита Хегсета, предусматривает подключение военных баз в США к независимым источникам электроэнергии, обеспечение их запасами топлива, воды и боеприпасов, а также оснащение гражданских заводов всем необходимым оборудованием для экстренного перехода на военное производство.

Эти меры рассчитаны именно на случай потенциального масштабного конфликта, который нарушил бы работу электросетей и цепочек поставок во всём мире - говорится в статье.

Указывается, что программа также предусматривает возможность переориентации гражданских предприятий на производство военной продукции.

"Следующий конфликт, вероятно, будет вестись на нескольких фронтах. Когда это произойдёт, глобальные цепочки поставок разрушатся", - заявил представитель Пентагона Шон Парнелл.

Напомним

В начале октября глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что часть американских военных сил и возможностей, которые сейчас находятся в Европе, могут передислоцировать в Западное полушарие.

Пентагон перенимает украинские идеи и опыт войны для развития армии США