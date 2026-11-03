Президент Польши обвинил Туска в попытке государственного переворота из-за реформы Конституционного трибунала

В Польше обострился политический конфликт между президентом Каролем Навроцким и премьер-министром Дональдом Туском из-за реформы Конституционного трибунала. Глава государства обвинил правительство в незаконном захвате власти, тогда как Туск настаивает на необходимости восстановления верховенства права. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

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Спор касается назначения судей Конституционного трибунала, состав которого формировался при предыдущем правительстве партии «Право и справедливость» (PiS). Правительство Туска и Европейская комиссия считают реформу необходимой для обеспечения независимости суда в соответствии со стандартами ЕС.

В минувшую пятницу с должностей были отстранены председатель трибунала и его заместитель. Во вторник 8 судей, избранных нынешним парламентским большинством, провели заседание и заявили о возобновлении работы суда.

Навроцкий обвинил Туска в незаконных действиях

Во время заседания Совета национальной безопасности президент Польши публично раскритиковал премьера, возложив на него ответственность за ситуацию вокруг трибунала.

Полная ответственность за каждого полицейского за пределами трибунала, за все незаконные действия, включая временное отстранение судей и выдачу незаконных приказов, лежит на одном человеке, который присутствует в этой комнате, — премьер-министре Дональде Туске — заявил Навроцкий.

Он также призвал правительство прекратить вмешательство в работу Конституционного трибунала. Президент и представители правого политического лагеря не признают полномочий судьи Анны Корвин-Пётровской, которая возглавила учреждение после отстранения прежнего руководства.

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