Швеция и Великобритания объявили о предоставлении Украине дополнительной военной помощи для усиления обороноспособности и защиты от российских атак этой зимой. Об этом сообщают Министерство обороны Великобритании и правительство Швеции, пишет УНН.

Детали

В частности, Великобритания выделит 240 млн фунтов стерлингов (около 316 млн долларов США) на усиление украинской противовоздушной обороны. Пакет предусматривает поставку более 1000 ракет и пусковых установок для систем ПВО малой дальности, а также более десятка радаров.

По данным британского Министерства обороны, эти системы доказали свою эффективность против реактивных беспилотников Shahed иранской разработки, которые Россия использует для ударов по украинским городам и инфраструктуре. Поставка вооружения начнется с середины декабря. Она дополнит 400 ракет класса "земля — воздух", которые Великобритания уже передала Украине накануне зимы.

Окружение Макрона предупредило о последствиях прекращения помощи Украине

В то же время Швеция объявила о дополнительном выделении около 720 млн шведских крон (примерно 76 млн долларов США) на поддержку украинской обороны. Средства направят в многосторонние фонды и инициативы, прежде всего на усиление противовоздушной обороны и возможностей нанесения ударов на большие расстояния.

Из этой суммы около 200 млн шведских крон будет направлено на инициативу PURL, в рамках которой США предоставляют Украине приоритетное оборонное вооружение за счет финансирования союзников и партнеров. Это уже шестой вклад Швеции в рамках этой программы. В общей сложности страна предоставила на ее реализацию 572 млн долларов.

Еще около 180 млн шведских крон Швеция выделит на чешскую инициативу по закупке боеприпасов. В рамках этой программы Чехия закупает большие объемы боеприпасов на мировом рынке с короткими сроками поставки при финансовой поддержке других стран.

В Швеции подчеркнули, что поддержка Украины будет долгосрочной и продлится столько, сколько потребуется. В то же время премьер-министр Великобритании должен объявить об оставшейся части зимнего пакета помощи во время встречи "Коалиции желающих" в четверг.

Украина и ЕС готовят экстренный зимний пакет помощи из-за российских ударов по энергетике