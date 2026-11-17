Швеція та Велика Британія оголосили про нові пакети військової допомоги Україні
Київ • УНН
Британія передасть понад 1000 ракет і пускових установок ППО та радари на 240 млн фунтів. Швеція виділить 720 млн крон.
Швеція та Велика Британія оголосили про надання Україні додаткової військової допомоги для посилення обороноздатності та захисту від російських атак цієї зими. Про це повідомляють Міністерство оборони Великої Британії та уряд Швеції, пише УНН.
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Зокрема, Велика Британія виділить 240 млн фунтів стерлінгів (близько 316 млн доларів США) на посилення української протиповітряної оборони. Пакет передбачає постачання понад 1000 ракет і пускових установок для систем ППО малої дальності, а також понад десяток радарів.
За даними британського Міністерства оборони, ці системи довели свою ефективність проти реактивних безпілотників Shahed іранської розробки, які Росія використовує для ударів по українських містах та інфраструктурі. Постачання озброєння розпочнеться із середини грудня. Воно доповнить 400 ракет класу "земля — повітря", які Велика Британія вже передала Україні напередодні зими.
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Водночас Швеція оголосила про додаткове виділення близько 720 млн шведських крон (приблизно 76 млн доларів США) на підтримку української оборони. Кошти спрямують до багатосторонніх фондів та ініціатив, насамперед для посилення протиповітряної оборони та спроможностей завдавати ударів на великі відстані.
Із цієї суми близько 200 млн шведських крон буде спрямовано на ініціативу PURL, у межах якої США надають Україні пріоритетне оборонне озброєння за фінансування союзників і партнерів. Це вже шостий внесок Швеції в межах цієї програми. Загалом країна надала на її реалізацію 572 млн доларів.
Ще близько 180 млн шведських крон Швеція виділить на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів. У межах цієї програми Чехія закуповує великі обсяги боєприпасів на світовому ринку з короткими термінами постачання за фінансової підтримки інших країн.
У Швеції наголосили, що підтримка України буде довгостроковою та триватиме стільки, скільки буде потрібно. Водночас прем'єр-міністр Великої Британії має оголосити про решту зимового пакета допомоги під час зустрічі "Коаліції охочих" у четвер.
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