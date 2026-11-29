Центристская партия Швеции согласилась войти в коалиционное правительство действующего премьер-министра Ульфа Кристерссона, открыв путь к преодолению политической неопределённости, продолжающейся после сентябрьских выборов. Об этом сообщает шведский общественный вещатель SVT, пишет УНН.

Детали

На заседании руководящего органа Центристской партии 29 ноября решение о вхождении в правительство и поддержке кандидатуры Кристерссона было одобрено 36 голосами против 23.

Лидер центристов Элизабет Танд Рингквист приветствовала результаты голосования, заявив, что выбранная конфигурация правительства позволит наиболее эффективно реализовывать политику партии и принесёт наибольшую пользу Швеции.

В понедельник, 30 ноября, шведский парламент будет голосовать по кандидатуре Кристерссона. В случае утверждения он планирует сформировать правительство из 4 правоцентристских политических сил — Умеренной партии, Центристской партии, "Христианских демократов" и "Либералов".

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Если парламент не утвердит кандидатуру Кристерссона, до Рождества состоится четвёртое и последнее голосование по назначению премьер-министра. В случае его провала стране придётся провести досрочные парламентские выборы.

Правый блок Кристерссона потерял большинство по результатам сентябрьских выборов. Однако спикер парламента поручил ему попытаться сформировать новое правительство после того, как левоцентристские оппозиционные партии не смогли договориться о распределении власти.

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