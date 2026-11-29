Центристська партія Швеції погодилася увійти до коаліційного уряду чинного прем'єр-міністра Ульфа Крістерссона, відкривши шлях до подолання політичної невизначеності, яка триває після вересневих виборів. Про це повідомляє шведський суспільний мовник SVT, пише УНН.

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На засіданні керівного органу Центристської партії 29 листопада рішення про входження до уряду та підтримку кандидатури Крістерссона схвалили 36 голосами проти 23.

Лідерка центристів Елізабет Танд Рінгквіст привітала результати голосування, заявивши, що обрана конфігурація уряду дозволить найефективніше реалізовувати політику партії та принесе найбільшу користь Швеції.

У понеділок, 30 листопада, шведський парламент голосуватиме щодо кандидатури Крістерссона. У разі затвердження він планує сформувати уряд із 4 правоцентристських політичних сил – Поміркованої партії, Центристської партії, "Християнських демократів" та "Лібералів".

Швеції все ще загрожують позачергові вибори

Якщо парламент не затвердить кандидатуру Крістерссона, до Різдва відбудеться четверте й останнє голосування щодо призначення прем'єр-міністра. У разі його провалу країні доведеться провести позачергові парламентські вибори.

Правий блок Крістерссона втратив більшість за результатами вересневих виборів. Однак спікер парламенту доручив йому спробувати сформувати новий уряд після того, як лівоцентристські опозиційні партії не змогли домовитися про розподіл влади.

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