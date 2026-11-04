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Поддержка не закончится после выписки: что предусматривает новая программа восстановления для освобождённых из плена

Киев • УНН

 • 382 просмотра

Пилотный проект охватит 20 бывших пленных и более 30 родственников. Результаты должны создать государственную систему длительной помощи.

Поддержка не закончится после выписки: что предусматривает новая программа восстановления для освобождённых из плена
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

В Украине начали реализацию пилотного проекта "Помощь без перерывов", на основе которого планируют разработать новый государственный порядок поддержки людей, освобожденных из российского плена. Речь идет о комплексной медицинской, психологической и социальной помощи, которая не будет ограничиваться первыми месяцами после возвращения домой. К пилотному проекту привлекут 20 бывших пленных и более 30 членов их семей.

Что предусматривает программа и как профильное министерство будет ее реализовывать, рассказывает УНН.

Детали

В Украине работают над созданием системы непрерывного сопровождения граждан, вернувшихся из российского плена. Ее главная цель — обеспечить долгосрочную поддержку военнослужащих и гражданских лиц, переживших изоляцию, пытки и другие формы жестокого обращения. Ведь, по данным Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, по состоянию на 23 октября 2026 года из российского плена вернулись 9 996 взрослых украинцев. Среди них 9 084 военнопленных и 912 гражданских лиц.

Последствия пребывания в плену могут проявиться не сразу. Люди, проведшие в плену несколько лет, нередко нуждаются в длительном психологическом восстановлении, медицинской реабилитации и помощи в возвращении к повседневной жизни. В настоящее время государственная поддержка таких украинцев в основном сосредоточена на первых месяцах после освобождения и проведении первичных реинтеграционных мероприятий. Однако этого времени не всегда достаточно, особенно для тех, кто находился в российском плену в течение двух-четырех лет, а иногда и значительно дольше.

Именно поэтому представители Верховной Рады, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Министерства социальной политики, Минветеранов, государственного учреждения "Центр психического здоровья и реабилитации ветеранов "Лесная Поляна" Минздрава Украины и общественной организации "Ресурсный центр "Лесная Поляна" разработали пилотную модель комплексного психологического восстановления освобожденных из плена. Проект получил название "Помощь без перерывов". Его результаты планируют использовать для подготовки нового государственного порядка, который позволит обеспечивать поддержку в соответствии с реальными потребностями человека, а не только в течение установленного срока.

Заместитель министра по делам ветеранов Украины по вопросам европейской интеграции Руслан Приходько, рассказывая об инициативе, подчеркнул, что государство должно создать комплексную систему помощи ветеранам и их семьям.

В Украине уже более 2 млн тех, кто так или иначе участвовал в боевых действиях. Это ветераны войны, ветераны с инвалидностью, семьи погибших, семьи пропавших без вести и тех, кто находится в плену или был освобожден из плена. И вокруг этих категорий возникло огромное количество потребностей. Государство ощущает острую необходимость построить систему, способную обеспечить эти потребности и реализовать суть и цель государственной политики — вернуть людей к гражданской жизни, обеспечить им достойное будущее

— сказал он.

Как будет работать новая модель помощи тем, кто вернулся из плена

Проект реализуется при поддержке Программы "Партнерство за сильную Украину", которую финансируют правительства Великобритании, Эстонии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии и Швеции. Программа направлена на укрепление устойчивости Украины в условиях российской агрессии и поддержку общин в сотрудничестве с государственными органами и гражданским обществом.

Реализацию новой модели помощи тем, кто вернулся из плена, начали в Одесском филиале Центра "Лесная Поляна". Она рассчитана на девять месяцев и предусматривает сочетание стационарного лечения, психотерапевтической поддержки и дальнейшего сопровождения после возвращения домой. Помощь организуют в пять последовательных этапов.

Первый предусматривает оценку физического и психического состояния человека, определение его потребностей и готовности к стационарному лечению.

На втором этапе участники будут проходить специализированное стационарное лечение, ориентированное на последствия пережитой травмы. В зависимости от индивидуального состояния пациента оно будет длиться от четырех до шести недель. Помощь будет оказывать мультидисциплинарная команда специалистов.

Третий этап предусматривает терапевтическую среду, направленную не только на психологическое восстановление, но и на постепенное возвращение человека к социальной жизни. Для этого разработана отдельная программа психологической поддержки и социализации.

Четвёртый этап — внестационарное сопровождение. После выписки пациенты продолжат получать помощь в течение трёх—шести месяцев. Её будет координировать общественная платформа «Вильный степь» с привлечением местных ресурсов и реабилитационных услуг.

Пятое направление предусматривает поддержку членов семей освобождённых из плена. Они смогут получать психологические консультации, в частности семейного и детского психолога, как дистанционно, так и во время личных встреч.

Кто сможет принять участие в пилотном проекте

На первом этапе модель опробуют на группе как минимум из 20 украинцев, вернувшихся из российского плена. Согласно условиям проекта, 75% участников составят ветераны, ещё 25% — гражданские. Также предполагается, что четверть участников составят женщины, а половину — люди с инвалидностью.

Для участия в программе определено несколько основных критериев.

В частности, с момента освобождения из плена должно пройти не менее девяти месяцев. Кроме того, у человека должен быть установлен диагноз в сфере психического здоровья, в частности расстройство, связанное со стрессом. Также допускается наличие сопутствующих заболеваний. Участники должны предоставить информированное согласие, пройти стационарный курс лечения, выполнять рекомендации специалистов и согласиться на дальнейшее психотерапевтическое сопровождение. При этом помощь будут получать не только бывшие пленные. Проект также предусматривает привлечение более 30 членов их семей.

Также известно, что более 20 специалистов Центра пройдут специализированное обучение по работе с людьми, пережившими плен. Отдельно предусмотрена супервизионная поддержка для более чем 10 психологов и шести кейс-менеджеров.

Почему освобождённые из плена нуждаются в длительной реабилитации

Необходимость создания такой системы подтверждают данные международных правозащитных организаций.

В частности, согласно докладу Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, опубликованному 18 сентября 2026 года, более 95% опрошенных украинских военнопленных сообщили о пытках или жестоком обращении во время пребывания в российском плену. Более половины из них также рассказали о сексуальном насилии.

Среди опрошенных гражданских лиц, находившихся в заключении, о пытках и жестоком обращении сообщили 85%. В задокументированных свидетельствах также упоминаются случаи сексуального насилия.

Отдельно УВКПЧ ООН опросило 915 освобождённых военнопленных и удерживаемых медицинских работников. Из них 572 человека, или 63%, предоставили последовательные и подробные свидетельства о сексуальном насилии. Среди тех, кто сообщил о таких преступлениях, 75% пережили несколько форм насилия, а 27% рассказали о применении электрического тока к гениталиям. По данным ООН, всего задокументировано  1 004 случая сексуального насилия, связанного с конфликтом. Из них 892 случая, или 89%, приписываются российским органам, ещё 11% — украинским.

Эти данные свидетельствуют о значительном масштабе психологических и физических травм, с которыми сталкиваются люди после освобождения из плена. На этом фоне  специалисты подчёркивают, что процесс восстановления может быть длительным, а потребность в профессиональной помощи иногда возникает уже после завершения первичного лечения.

Что изменится после завершения пилотного проекта

Результаты девятимесячной программы «Помощь без перерывов» планируют использовать для формирования нового государственного механизма помощи освобождённым из плена.

Работа над ним предусматривает три основных этапа: проведение парламентского круглого стола, реализацию и оценку пилотного проекта, а также подготовку совместного постановления Кабинета министров Украины. Ожидается, что будущий порядок позволит организовать комплексное сопровождение, которое будет сочетать медицинскую, психологическую и социальную помощь, а также поддержку семей.

При этом важным принципом должна стать доступность услуг непосредственно по месту жительства освобождённого человека, чтобы он мог получать необходимую помощь без постоянных поездок в специализированные центры. В перспективе речь идёт о переходе от ограниченного по времени курса реабилитации к системе поддержки, продолжительность которой будет определяться индивидуальными потребностями человека.

Напомним

Ранее мы писали о том, что Кабмин утвердил ежемесячные выплаты в размере 50 000 гривен освобождённым из плена защитникам на лечение.

Александра Василенко

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