росія схоже змінила цілі ударів під час масованої атаки на вихідних - ISW
Київ • УНН
Російські війська атакували українську логістику, включаючи залізничну інфраструктуру та інфраструктуру водопостачання. Це сталося після ударів по енергетичній інфраструктурі.
росія, схоже, змінила цілі ударів під час масованої комбінованої атаки в ніч з 21 на 22 лютого - з енергетичної на водну та залізничну інфраструктури, ідеться у звіті ISW від 22 лютого, пише УНН.
Російські війська провели ще один великий комбінований удар у ніч із 21 на 22 лютого та, схоже, зміщують свій набір цілей з переважно енергетичної інфраструктури на включення української водної та залізничної інфраструктури
У звіті зазначається, що Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські війська атакували українську логістику, включаючи залізничну інфраструктуру, та інфраструктуру водопостачання в містах, а не енергетичну інфраструктуру. Віцепрем'єр-міністр України та міністр розвитку Олексій Кулеба повідомив, що російські війська завдали ударів по залізничній інфраструктурі в Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях, пошкодивши два локомотиви.
"Зміна російського набору цілей відбувається після російських ударів, спрямованих на руйнування енергомережі України посеред зими, хоча російські війська, ймовірно, продовжуватимуть зусилля щодо подальшого руйнування енергетичної інфраструктури України за допомогою ударів дальньої дії", - вказано у звіті.
