Каллас не очікує сьогодні прогресу щодо 20-го пакету санкцій ЄС проти рф на тлі заяв Угорщини про блокування
06:24 • 23060 перегляди
Зеленський вважає, що путін вже розпочав Третю світову війну
22 лютого, 19:57 • 30240 перегляди
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
22 лютого, 19:22 • 51221 перегляди
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ
22 лютого, 14:20 • 46661 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
22 лютого, 13:36 • 48529 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
22 лютого, 09:06 • 45335 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 50487 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 55774 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 44194 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
росія схоже змінила цілі ударів під час масованої атаки на вихідних - ISW

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Російські війська атакували українську логістику, включаючи залізничну інфраструктуру та інфраструктуру водопостачання. Це сталося після ударів по енергетичній інфраструктурі.

росія схоже змінила цілі ударів під час масованої атаки на вихідних - ISW

росія, схоже, змінила цілі ударів під час масованої комбінованої атаки в ніч з 21 на 22 лютого - з енергетичної на водну та залізничну інфраструктури, ідеться у звіті ISW від 22 лютого, пише УНН.

Російські війська провели ще один великий комбінований удар у ніч із 21 на 22 лютого та, схоже, зміщують свій набір цілей з переважно енергетичної інфраструктури на включення української водної та залізничної інфраструктури

- ідеться у черговому звіті ISW.

У звіті зазначається, що Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські війська атакували українську логістику, включаючи залізничну інфраструктуру, та інфраструктуру водопостачання в містах, а не енергетичну інфраструктуру. Віцепрем'єр-міністр України та міністр розвитку Олексій Кулеба повідомив, що російські війська завдали ударів по залізничній інфраструктурі в Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях, пошкодивши два локомотиви.

"Зміна російського набору цілей відбувається після російських ударів, спрямованих на руйнування енергомережі України посеред зими, хоча російські війська, ймовірно, продовжуватимуть зусилля щодо подальшого руйнування енергетичної інфраструктури України за допомогою ударів дальньої дії", - вказано у звіті.

росія використовує білорусь для атак на Україну та загрожує країнам НАТО - ISW22.02.26, 13:11 • 4944 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітика
