Россия, похоже, изменила цели ударов во время массированной атаки на выходных - ISW

Россия, похоже, изменила цели ударов во время массированной комбинированной атаки в ночь с 21 на 22 февраля — с энергетической на водную и железнодорожную инфраструктуры, говорится в отчете ISW от 22 февраля, пишет УНН. Российские войска провели еще один крупный комбинированный удар в ночь с 21 на 22 февраля и, похоже, смещают свой набор целей с преимущественно энергетической инфраструктуры на включение украинской водной и железнодорожной инфраструктуры - говорится в очередном отчете ISW. В отчете отмечается, что Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские войска атаковали украинскую логистику, включая железнодорожную инфраструктуру и инфраструктуру водоснабжения в городах, а не энергетическую инфраструктуру. Вице-премьер-министр Украины и министр развития Алексей Кулеба сообщил, что российские войска нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре в Донецкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областях, повредив два локомотива. "Изменение российского набора целей происходит после российских ударов, направленных на разрушение энергосети Украины посреди зимы, хотя российские войска, вероятно, будут продолжать усилия по дальнейшему разрушению энергетической инфраструктуры Украины с помощью ударов дальнейшего действия", - указано в отчете.