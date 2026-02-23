Россия, похоже, изменила цели ударов во время массированной атаки на выходных - ISW

$43.270.01
50.920.00
ukenru
07:26 • 13583 просмотра
Каллас не ожидает сегодня прогресса по 20-му пакету санкций ЕС против рф на фоне заявлений Венгрии о блокировании
06:24 • 22918 просмотра
Зеленский считает, что путин уже начал Третью мировую войну
22 февраля, 19:57 • 30151 просмотра
В ОП намекнули на необходимость ограничить Telegram после теракта во Львове
22 февраля, 19:22 • 51120 просмотра
В Женеве 26 февраля могут возобновиться переговоры по Украине - росСМИ
22 февраля, 14:20 • 46603 просмотра
Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ
Эксклюзив
22 февраля, 13:36 • 48495 просмотра
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
22 февраля, 09:06 • 45303 просмотра
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48 • 50476 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 55761 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 44186 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2м/с
96%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Колумбия не сможет импортировать венесуэльский газ из-за отсутствия американской лицензии и технических проблем23 февраля, 00:00 • 6782 просмотра
Политический триллер "Одна битва за другой" стал главным триумфатором кинопремии BAFTA в Лондоне23 февраля, 00:44 • 14204 просмотра
ВСУ уничтожили 720 оккупантов за сутки на всех направлениях - ГенштабPhoto04:51 • 17290 просмотра
Изменения движения поездов коснулись шести областей, часть рейсов заменили автобусами07:45 • 14913 просмотра
Печально известное фото бывшего принца Эндрю после ареста вывесили в ЛувреPhoto08:38 • 8384 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 101970 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 111797 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 118149 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 129299 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 167349 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Урсула фон дер Ляйен
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Великобритания
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Печально известное фото бывшего принца Эндрю после ареста вывесили в ЛувреPhoto08:38 • 8970 просмотра
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 49906 просмотра
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto21 февраля, 08:33 • 51137 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью21 февраля, 07:37 • 50686 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 41278 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Дипломатка
Фильм

Россия, похоже, изменила цели ударов во время массированной атаки на выходных - ISW

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Российские войска атаковали украинскую логистику, включая железнодорожную инфраструктуру и инфраструктуру водоснабжения. Это произошло после ударов по энергетической инфраструктуре.

Россия, похоже, изменила цели ударов во время массированной атаки на выходных - ISW

Россия, похоже, изменила цели ударов во время массированной комбинированной атаки в ночь с 21 на 22 февраля — с энергетической на водную и железнодорожную инфраструктуры, говорится в отчете ISW от 22 февраля, пишет УНН.

Российские войска провели еще один крупный комбинированный удар в ночь с 21 на 22 февраля и, похоже, смещают свой набор целей с преимущественно энергетической инфраструктуры на включение украинской водной и железнодорожной инфраструктуры

- говорится в очередном отчете ISW.

В отчете отмечается, что Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские войска атаковали украинскую логистику, включая железнодорожную инфраструктуру и инфраструктуру водоснабжения в городах, а не энергетическую инфраструктуру. Вице-премьер-министр Украины и министр развития Алексей Кулеба сообщил, что российские войска нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре в Донецкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областях, повредив два локомотива.

"Изменение российского набора целей происходит после российских ударов, направленных на разрушение энергосети Украины посреди зимы, хотя российские войска, вероятно, будут продолжать усилия по дальнейшему разрушению энергетической инфраструктуры Украины с помощью ударов дальнейшего действия", - указано в отчете.

россия использует беларусь для атак на Украину и угрожает странам НАТО - ISW22.02.26, 13:11 • 4940 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Морозы в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Донецкая область
Николаевская область
Одесская область
Запорожская область
Владимир Зеленский
Украина