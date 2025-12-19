Мобильная связь под контролем: в россии готовят обязательную регистрацию телефонов в государственной базе
Киев • УНН
рф планирует запустить единый реестр IMEI, который с 2027 года привяжет их к абонентским номерам. С 2028 года к сети будут подключаться только устройства из государственной базы, что сделает мобильную связь элементом государственного надзора.
Минцифры рф планирует запустить единый реестр IMEI — уникальных номеров мобильных телефонов. С 2027 года IMEI должны быть жестко привязаны к абонентским номерам, а с 2028-го — к сети смогут подключаться только те устройства, которые внесены в государственную базу. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД), передает УНН.
Детали
Как отмечают в ЦПД, фактически это означает, что SIM-карту будет невозможно использовать в "неучтенном" телефоне. Инициативу подают как техническое регулирование рынка, но на практике она создает инфраструктуру тотального учета мобильных устройств.
Регистрация станет обязательной и платной. Таким образом государство еще и получает дополнительный источник доходов за счет граждан.
В нынешней тоталитарной России мобильная связь перестает быть частным сервисом и становится элементом государственного надзора. Под предлогом "порядка" и "безопасности" власти усиливают контроль над коммуникациями граждан, постепенно двигаясь к модели полной информационной изоляции
Напомним
Как ранее писал УНН, с весны 2026 года "роскомнадзор" сможет блокировать сайты и отключать российский интернет без решения суда. Это шаг к полной цензуре и изоляции россиян от альтернативных источников информации.