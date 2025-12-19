Мобильная связь под контролем: в россии готовят обязательную регистрацию телефонов в государственной базе

$42.340.00
Эксклюзив
09:00 • 2630 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
06:45 • 7366 просмотра
Компенсация военным 50% первого взноса по еОселе: правительство до сих пор не разработало соответствующий порядок
06:31 • 9798 просмотра
Венгрии, Словакии и Чехии не коснется решение Евросоюза о €90 млрд Украине с привлечением бюджета ЕС без активов рф - выводы
19 декабря, 02:37 • 14552 просмотра
ЕС выделяет Украине 90 миллиардов евро помощи на 2026–2027 годы - глава Евросовета
19 декабря, 00:22 • 18484 просмотра
Трамп подписал оборонный бюджет США с помощью Украине - Белый дом
18 декабря, 23:33 • 17606 просмотра
Международная финансовая корпорация развития DFC анонсировала запуск Инвестиционного фонда восстановления США-Украина
18 декабря, 22:09 • 16760 просмотра
Лидеры ЕС не смогли договориться об использовании активов РФ для финансирования Украины
18 декабря, 17:59 • 20829 просмотра
Сэкономит государству миллиарды долларов в послевоенный период: Украина объявила об успешной реструктуризации ВВП варрантов
18 декабря, 17:01 • 29170 просмотра
Атака РФ на Одесскую область: ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через границу с МолдовойPhoto
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 38300 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзивы
Оккупанты продвинулись в Донецкой и Запорожской областях - DeepStatePhoto19 декабря, 00:04 • 6238 просмотра
Оккупационная администрация игнорирует вспышку эпидемии в школах Алчевска - ЦНС19 декабря, 00:57 • 13697 просмотра
Информаторы ФСБ получили длительные сроки за установку "видеоловушек" возле аэродромов на западе Украины19 декабря, 01:55 • 11244 просмотра
Мирные переговоры: стало известно, кого Путин отправит в Майами19 декабря, 03:02 • 5510 просмотра
Изобретательская активность в России достигла 20-летнего минимума после начала войны - ЦПД03:53 • 12133 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
09:00 • 2630 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 38300 просмотра
25% новых автомобилей, проданных в мире в 2025 году, были электрокарами: вот кто их покупалPhoto18 декабря, 15:04 • 28822 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
Эксклюзив
18 декабря, 12:29 • 46579 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 45453 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Антониу Кошта
Дмитрий Кулеба
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Крым
Донецкая область
Государственная граница Украины
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 45453 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 33163 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 32045 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 38663 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 43812 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
ТикТок

Мобильная связь под контролем: в россии готовят обязательную регистрацию телефонов в государственной базе

Киев • УНН

 • 36 просмотра

рф планирует запустить единый реестр IMEI, который с 2027 года привяжет их к абонентским номерам. С 2028 года к сети будут подключаться только устройства из государственной базы, что сделает мобильную связь элементом государственного надзора.

Мобильная связь под контролем: в россии готовят обязательную регистрацию телефонов в государственной базе

Минцифры рф планирует запустить единый реестр IMEI — уникальных номеров мобильных телефонов. С 2027 года IMEI должны быть жестко привязаны к абонентским номерам, а с 2028-го — к сети смогут подключаться только те устройства, которые внесены в государственную базу. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД), передает УНН.

Детали

Как отмечают в ЦПД, фактически это означает, что SIM-карту будет невозможно использовать в "неучтенном" телефоне. Инициативу подают как техническое регулирование рынка, но на практике она создает инфраструктуру тотального учета мобильных устройств.

Регистрация станет обязательной и платной. Таким образом государство еще и получает дополнительный источник доходов за счет граждан.

В нынешней тоталитарной России мобильная связь перестает быть частным сервисом и становится элементом государственного надзора. Под предлогом "порядка" и "безопасности" власти усиливают контроль над коммуникациями граждан, постепенно двигаясь к модели полной информационной изоляции

- говорится в сообщении.

Напомним

Как ранее писал УНН, с весны 2026 года "роскомнадзор" сможет блокировать сайты и отключать российский интернет без решения суда. Это шаг к полной цензуре и изоляции россиян от альтернативных источников информации.

Ольга Розгон

Новости Мира
Техника
Государственный бюджет