Подсанкционный российский металлургический миллиардер владимир потанин приобрел 9,95% акций российского поисковика яндекс через компании, которыми он владеет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявления компаний-участников сделки, передает УНН.

Детали

Консорциум российских инвесторов выкупил российский бизнес яндекса у его голландской материнской компании в июле 2024 года почти за $5,4 млрд наличными и акциями, положив конец иностранному владению интернет-компанией.

яндекс после сделки заявил, что инвесторы консорциума теперь могут владеть акциями компании непосредственно, но ни один из акционеров не получит контрольного пакета.

Catalytic People, совместное предприятие холдинговой компании потанина "Интеррос" и T-Technologies, владельца онлайн-кредитора T-Bank, приобрело Meridian-Servis, инвестиционную компанию, которая имела долю в консорциуме яндекса, 26 мая, согласно российскому корпоративному реестру.

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Источники сообщили Reuters в мае 2023 года, что потанин, один из самых богатых людей россии, был среди первоначальных претендентов, охотящихся за долей в яндексе.

Для того, чтобы сделка получила одобрение регулирующих органов, как в россии, так и в США, где материнская компания Yandex NV имела листинг на Nasdaq, необходимо было избегать покупателей, находящихся под санкциями. И Яндекс подчеркнул, что соблюдение этого условия является ключевым фактором.

Это фактически исключало подсанкционного с 2022 года потанина из перечня претендентов на покупку бумаг в Яндекс.

Ранее Meridian-Servis принадлежал александру рязанову, бывшему руководителю российского энергетического гиганта "газпром", который не находился под санкциями.

Бывший заместитель председателя банка россии и критик войны в Украине сергей алексашенко, признанный министерством юстиции россии иностранным агентом, заявил во вторник, что эта сделка является примером того, как можно обойти санкции с помощью бизнес сделок.

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Interros является крупнейшим акционером T-Technologies с долей 41%. Обе компании заявили, что Catalytic People, которая также владеет 64% акций банка "Точка", будет использоваться для инвестиций в инновационные и высокотехнологичные проекты.

потанин является генеральным директором российской металлургической компании Nornickel и ее крупнейшим акционером, но имеет и другие инвестиции через Interros.

президент T-Technologies станислав близнюк сказал, что сделка открыла возможности для T-Technologies и Yandex для совместной работы над образовательными и технологическими проектами.

яндекс доминирует на российском рынке онлайн-поиска и играет ведущую роль в секторах такси, облачных технологий и доставки еды.

Соглашение по разделу этих активов с другими международными бизнес-единицами стало одним из крупнейших и наиболее значимых корпоративных соглашений с момента вторжения россии в Украину.

Напомним

Европейский Союз год назад, в марте 2024 года исключил из санкционного списка основателя яндекса аркадия воложа, одного из представителей компании, владеющей МТС, сергея мндоянца и руководителя европейского отделения пропутинского байкерского клуба йозефа гамбалека.