В рф произошел массовый сбой в работе банковских сервисов: что известно

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций рф (Роскомнадзор) заявляет о массовом сбое в работе банковских сервисов, служб доставки и мобильных операторов. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

Как пишут росСМИ, наблюдаются проблемы в работе МТС, МТС Банка, "Альфа-банка", "Яндекс еда", "Маркет Деливери", сайты аренды недвижимости. Также сообщается, что из-за сбоя в системе Leonardo невозможно заказать билеты в "Аэрофлот". В то же время сбой не повлиял на возможность зарегистрироваться в самом аэропорту.

Пресс-служба "Яндекс" заявила, что сбой вызван проблемами с сетевой связностью Yandex Cloud.

Напомним

Киберкорпус ГУР совершил DDoS-атаку на российский МТС-банк, что привело к масштабному сбою в работе сервисов.