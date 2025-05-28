Підсанкційний російський мільярдер потанін купив міноритарний пакет акцій яндекса

Підсанкційний російський металургійний мільярдер володимир потанін придбав 9,95% акцій російського пошуковика яндекс через компанії, якими він володіє. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяви компаній-учасників угоди, передає УНН.

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Консорціум російських інвесторів викупив російський бізнес яндекса у його голландської материнської компанії в липні 2024 року майже за $5,4 млрд готівкою та акціями, поклавши край іноземному володінню інтернет-компанією.

яндекс після угоди заявив, що інвестори консорціуму тепер можуть володіти акціями компанії безпосередньо, але жоден з акціонерів не отримає контрольного пакету.

Catalytic People, спільне підприємство холдингової компанії потаніна "Інтеррос" та T-Technologies, власника онлайн-кредитора T-Bank, придбало Meridian-Servis, інвестиційну компанію, яка мала частку в консорціумі яндекса, 26 травня, згідно з російським корпоративним реєстром.

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Джерела повідомили Reuters у травні 2023 року, що потанін, один з найбагатших людей росії, був серед первісних претендентів, які полюють за часткою в яндексі.

Для того, щоб угода отримала схвалення регулюючих органів, як у росії, так і в США, де материнська компанія Yandex NV мала лістинг на Nasdaq, необхідно було уникати покупців, які перебувають під санкціями. І Яндекс наголосив, що дотримання цієї умови є ключовим фактором.

Це фактично виключало підсанкційного з 2022 року потаніна з переліку претендентів на купівлю паперів у Яндекс.

Раніше Meridian-Servis належав олександру рязанову, колишньому керівнику російського енергетичного гіганта "газпром", який не перебував під санкціями.

Колишній заступник голови банку росії та критик війни в Україні сергій алексашенко, визнаний міністерством юстиції росії іноземним агентом, заявив у вівторок, що ця угода є прикладом того, як можна обійти санкції за допомогою бізнес угод.

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Interros є найбільшим акціонером T-Technologies з часткою 41%. Обидві компанії заявили, що Catalytic People, яка також володіє 64% акцій банку "Точка", буде використовуватися для інвестицій в інноваційні та високотехнологічні проекти.

потанін є генеральним директором російської металургійної компанії Nornickel та її найбільшим акціонером, але має й інші інвестиції через Interros.

президент T-Technologies станіслав близнюк сказав, що угода відкрила можливості для T-Technologies та Yandex для спільної роботи над освітніми та технологічними проєктами.

яндекс домінує на російському ринку онлайн-пошуку та відіграє провідну роль у секторах таксі, хмарних технологій та доставки їжі.

Угода з поділу цих активів з іншими міжнародними бізнес-одиницями стала однією з найбільших та найбільш значущих корпоративних угод з моменту вторгнення росії до України.

Нагадаємо

Європейський Союз рік тому, у березні 2024 року виключив з санкційного списку засновника яндекса аркадія воложа, одного з представників компанії, що володіє МТС, сергія мндоянца та керівника європейського відділення пропутінського байкерського клубу йозефа гамбалека.