Правляча партія Косово перемагає на виборах, але не отримує більшості місць у парламенті
Київ • УНН
Партія "Самовизначення" на чолі з прем'єром Альбіном Курті набрала 39,8% голосів на парламентських виборах у Косово. Для формування уряду партії доведеться шукати коаліційних партнерів.
На парламентських виборах у Косово, за попередніми даними, перемогу здобула правляча партія "Самовизначення" на чолі з прем'єр-міністром Альбіном Курті. Про це повідомляє BBC, передає УНН.
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Однак для формування уряду їй знадобиться коаліція, оскільки абсолютної більшості місць у парламенті партія не отримала.
Згідно з попередніми підрахунками Центральної виборчої комісії, Vetevendosje ("Самовизначення") набрала 39,8% голосів, що забезпечує їй близько третини місць у парламенті. Демократична партія Косова здобула 21,8%, Демократична ліга – 18,1%, а Альянс за майбутнє Косова – 7,6%.
Курті, який очолює уряд з 2021 року, відомий своєю політикою посилення контролю Приштини над північними районами Косова, де проживає значна сербська громада. Ці дії підвищили його популярність серед албанського населення, проте викликали занепокоєння з боку Європейського Союзу та Сполучених Штатів.
Опозиційні сили виступають за більш поміркований підхід у внутрішній та зовнішній політиці. Вони також критикують уряд за проблеми в економічній сфері, вказуючи на необхідність реформ для покращення соціально-економічної ситуації в країні.
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