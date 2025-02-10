Правящая партия Косово побеждает на выборах, но не получает большинства мест в парламенте
Киев • УНН
Партия "Самоопределение" во главе с премьером Альбином Курти набрала 39,8% голосов на парламентских выборах в Косово. Для формирования правительства партии придется искать коалиционных партнеров.
На парламентских выборах в Косово, по предварительным данным, победу одержала правящая партия "Самоопределение" во главе с премьер-министром Альбином Курти. Об этом сообщает BBC, передает УНН.
Детали
Однако для формирования правительства ей понадобится коалиция, поскольку абсолютного большинства мест в парламенте партия не получила.
Согласно предварительным подсчетам Центральной избирательной комиссии, Vetevendosje ("Самоопределение") набрала 39,8% голосов, что обеспечивает ей около трети мест в парламенте. Демократическая партия Косово получила 21,8%, Демократическая лига - 18,1%, а Альянс за будущее Косово - 7,6%.
Курти, возглавляющий правительство с 2021 года, известен своей политикой усиления контроля Приштины над северными районами Косово, где проживает значительная сербская община. Эти действия повысили его популярность среди албанского населения, однако вызвали беспокойство со стороны Европейского Союза и Соединенных Штатов.
Оппозиционные силы выступают за более умеренный подход во внутренней и внешней политике. Они также критикуют правительство за проблемы в экономической сфере, указывая на необходимость реформ для улучшения социально-экономической ситуации в стране.
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