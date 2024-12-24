Избирательная комиссия Косово сняла с выборов партию этнических сербов
Киев • УНН
Центральная избирательная комиссия Косово отказала партии «Сербский список» в участии в парламентских выборах. Причиной стала националистическая позиция партии и ее тесные связи с Сербией.
Основной причиной отказа утвердить список была националистическая позиция политической силы сербской партии Сербский список (Српска листа).
Передает УНН со ссылкой на 20 Minuten.
Избирательная комиссия Косово не допустила важнейшую политическую партию этнических сербов страны к участию в предстоящих парламентских выборах.
ЦИК заявила, что основной причиной отказа утвердить список была националистическая позиция политической силы и ее тесные связи с Сербией.
Члены избирательной комиссии заявили, что лидер партии Златан Элек никогда не признавал Косово как независимую республику. Вместо этого он называл Косово автономным краем Сербии. Партия также имеет тесные связи с президентом Сербии Александаром Вучичем и другими сербскими представителями, которые также отказываются признавать независимость страны.
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Исключение партии может еще больше ухудшить и без того напряженные отношения между Косово и Сербией. Косово провозгласило свою независимость в 2008 году.
Вучич раскритиковал исключение. Партия является «единственным политическим оппонентом» премьер-министра Косово Альбина Курти, написал он в Instagram.
Напомним