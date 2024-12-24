Избирательная комиссия Косово сняла с выборов партию этнических сербов

ukenru
Эксклюзив
С какими травмами у военных врачи-офтальмологи сталкиваются чаще всего: ответил профессор Рыков
07:08 • 39930 просмотра

С какими травмами у военных врачи-офтальмологи сталкиваются чаще всего: ответил профессор Рыков

Эксклюзив
Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ
06:30 • 102513 просмотра

Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ

До 3400 гривен за нарушение комендантского часа: Кабмин внес в Раду законопроект
 • 105352 просмотра

До 3400 гривен за нарушение комендантского часа: Кабмин внес в Раду законопроект

Эксклюзив
Праздничная суета может вызвать стресс: психолог дала советы, как этого избежать
 • 116583 просмотра

Праздничная суета может вызвать стресс: психолог дала советы, как этого избежать

Эксклюзив
Разлив мазута в Черном море из-за аварии российских танкеров: убытки могут достичь миллиардов
 • 115459 просмотра

Разлив мазута в Черном море из-за аварии российских танкеров: убытки могут достичь миллиардов

Эксклюзив
"Это возвращение к советским временам коррупции" - Олег Климов о предложениях квотирования лекарств
 • 115803 просмотра

"Это возвращение к советским временам коррупции" - Олег Климов о предложениях квотирования лекарств

Эксклюзив
Темпы украинизации замедлились, в частности из-за русификации медиапространства - Кремень
 • 107167 просмотра

Темпы украинизации замедлились, в частности из-за русификации медиапространства - Кремень

В Украине начались аварийные отключения света: какие регионы
 • 103176 просмотра

В Украине начались аварийные отключения света: какие регионы

Эксклюзив
"Чувствуем себя массовкой". Во Всеукраинской фармацевтической палате пожаловались, что законодатели принимают решения без обсуждения с профессиональным сообществом
 • 101112 просмотра

"Чувствуем себя массовкой". Во Всеукраинской фармацевтической палате пожаловались, что законодатели принимают решения без обсуждения с профессиональным сообществом

Эксклюзив
Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады
 • 118127 просмотра

Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украинская каратистка Анжелика Терлюга впервые стала мамой

Украинская каратистка Анжелика Терлюга впервые стала мамой

 • 87961 просмотра
Правительство Италии поддержало продолжение поставок оружия Украине

Правительство Италии поддержало продолжение поставок оружия Украине

 • 65970 просмотра
"Укрэнерго" получила 86 миллионов евро от ЕИБ на защиту от дронов

"Укрэнерго" получила 86 миллионов евро от ЕИБ на защиту от дронов

 • 33867 просмотра
США планируют увеличить производство ракет, в том числе и для помощи Украине

США планируют увеличить производство ракет, в том числе и для помощи Украине

03:51 • 34196 просмотра
В Черном и Азовском морях ракетоносители рф отсутствуют

В Черном и Азовском морях ракетоносители рф отсутствуют

05:06 • 29356 просмотра
публикации
Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ

Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ
Эксклюзив

06:30 • 102513 просмотра
Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

 • 116373 просмотра
Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады

Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады
Эксклюзив

 • 118127 просмотра
Отличная оценка для главы АРМА Думы: талант или пиар

Отличная оценка для главы АРМА Думы: талант или пиар

 • 123173 просмотра
Рождественские суеверия и приметы

Рождественские суеверия и приметы

 • 125695 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Sony Pictures поддерживает Блейк Лайвли в деле против Джастина Балдони

Sony Pictures поддерживает Блейк Лайвли в деле против Джастина Балдони

08:31 • 10176 просмотра
Нолан снимет "Одиссею": Холланд и другие звезды в новом эпосе

Нолан снимет "Одиссею": Холланд и другие звезды в новом эпосе

07:58 • 22530 просмотра
Украинская каратистка Анжелика Терлюга впервые стала мамой

Украинская каратистка Анжелика Терлюга впервые стала мамой

 • 87961 просмотра
Михаэль Шумахер станет дедушкой: дочь Джина ждет первенца

Михаэль Шумахер станет дедушкой: дочь Джина ждет первенца

 • 84761 просмотра
В Австралии умер знаменитый крокодил, который снялся в легендарном фильме

В Австралии умер знаменитый крокодил, который снялся в легендарном фильме

 • 100514 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Избирательная комиссия Косово сняла с выборов партию этнических сербов

Избирательная комиссия Косово сняла с выборов партию этнических сербов

Киев  •  УНН

 • 6086 просмотра

Read in English

Центральная избирательная комиссия Косово отказала партии «Сербский список» в участии в парламентских выборах. Причиной стала националистическая позиция партии и ее тесные связи с Сербией.

Основной причиной отказа утвердить список была националистическая позиция политической силы сербской партии Сербский список (Српска листа).

Передает УНН со ссылкой на 20 Minuten.

Избирательная комиссия Косово не допустила важнейшую политическую партию этнических сербов страны к участию в предстоящих парламентских выборах.

ЦИК заявила, что основной причиной отказа утвердить список была националистическая позиция политической силы и ее тесные связи с Сербией.

Члены избирательной комиссии заявили, что лидер партии Златан Элек никогда не признавал Косово как независимую республику. Вместо этого он называл Косово автономным краем Сербии. Партия также имеет тесные связи с президентом Сербии Александаром Вучичем и другими сербскими представителями, которые также отказываются признавать независимость страны.

Косово обвиняет 45 сербов в террористическом нападении, в результате которого погиб полицейский11 сент. 2024, 14:06 • 15302 просмотра

Исключение партии может еще больше ухудшить и без того напряженные отношения между Косово и Сербией. Косово провозгласило свою независимость в 2008 году.

Вучич раскритиковал исключение. Партия является «единственным политическим оппонентом» премьер-министра Косово Альбина Курти, написал он в Instagram.

Напомним

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
aleksandr-vuchichАлександр Вучич
serbiyaСербия
kosovoКосово