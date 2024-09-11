Косово обвиняет 45 сербов в террористическом нападении, в результате которого погиб полицейский

Специальная прокуратура Приштины сегодня выдвинула обвинения против 45 человек в связи с нападением на полицию в городе Баньска, расположенном на севере Косово, почти год назад. Тогда погиб правоохранитель. Теперь подсудимых обвиняют в терроризме.

Пишет УНН со ссылкой на телекомпанию N1.

Специальная прокуратура Косово объявила сегодня о предъявлении обвинения 45 лицам за террористическое нападение в городе Баньска на севере Косово.

Вооруженная группа сербов во главе с бывшим заместителем председателя крупнейшей партии косовских сербов "Сербская Листа" Миланом Радоичичем совершила нападение на полицию Косово 24 сентября 2023 года, в результате которого погиб офицер полиции Африм Буняку. - говорится в сообщении.

В июне 2024 года полиция Косово сообщила, что было идентифицировано 48 террористов, против 45 человек были выдвинуты уголовные обвинения, выданы местные и международные ордера.

Справка

В обвинении фигурирует лидер сербской группировки Милан Радойчич. Тогдашний высокопоставленный чиновник "Сербского списка", лояльного Белграду, ведущей партии косовских сербов, взял на себя полную ответственность за это нападение после нападения.

Радойчич, предположительно, находился в Белграде после нападения, где, как сообщается, против него также ведут расследование, но пока без каких-либо результатов.

Дополнение

Премьер-министр Косово Альбин Курти поставил продолжение диалога о нормализации отношений с Сербией в зависимость от выдачи Милана Радоичича судебным органам Косово.

Пока Радоичич и его группа на свободе и под защитой Сербии, нет доверия к диалогу о нормализации отношений - заявил Курти в конце июня.

Сербское руководство несколько раз отрицало какую-либо причастность к нападению в Баньске.

Напомним,

В ЕС раскритиковали планы вице-премьер-министра Сербии по встрече с Путиным.

УНН также сообщал, что президент Косово Вйоса Османи призвал к срочным действиям, а не только к разговорам, чтобы помочь Украине, поскольку война угрожает всей Европе, и Косово готово предоставить военную и гуманитарную помощь Украине.