У ЄС розкритикували плани віцепрем’єр-міністра Сербії щодо зустрічі з путіним
Київ • УНН
ЄС попередив Сербію, що підтримка зв'язків з росією несумісна з цінностями блоку. Це сталося після анонсу зустрічі віцепрем'єра Сербії Вуліна з путіним на форумі у владивостоці.
Європейський Союз попередив Сербію, що підтримка зв'язків з росією під час повномасштабного вторгнення в Україну несумісна з цінностями блоку і процесом вступу до ЄС. Про це повідомляє Балканська служба "Радіо Свобода", пише УНН.
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Зазначається, що попередження країні-кандидату на членство в ЄС надійшло після анонсу зустрічі віцепрем’єра Сербії Александра Вуліна з президентом росії володимиром путіним на полях економічного форуму у владивостоці цього тижня. В адміністрації путіна заявили, що він зустрінеться з Вуліним 4 вересня і того ж дня проведе переговори з офіційними особами Китаю й Малайзії.
Європейський союз чітко дав зрозуміти своїм партнерам, що відносини з Росією не можуть залишатися звичайними після її невиправданої й агресивної війни проти України,
Водночас там наголосили, що ЄС хоче розраховувати на всі країни-кандидати як на надійних європейських партнерів зі спільними принципами та цінностями в питаннях безпеки.
Прем’єр-міністр Сербії Мілош Вучевич заявив, що бачив анонс зустрічі у ЗМІ, але вважає, що "немає нічого епохального чи такого вже жахливого у зустрічі Вуліна з Путіним у росії".
"Ми не розривали дипломатичні відносини з рф, нікому не заборонено зустрічатися з її представниками", - сказав Вучевич.
Він також додав, що Сербія не заохочує війну в Україні й не підтримує порушення територіальної цілісності цієї країни.
"Ми проголосували за всі резолюції, які підтверджують цілісність України, але ми не відмовляємося від нашої дружби з російською федерацією, ми не вводили санкцій, ми не висилали посла. Навпаки, ми підтримуємо нормальне спілкування", - підсумував Вучевич.
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