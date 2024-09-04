В ЕС раскритиковали планы вице-премьер-министра Сербии по встрече с путиным

Европейский Союз предупредил Сербию, что поддержка связей с россией во время полномасштабного вторжения в Украину несовместима с ценностями блока и процессом вступления в ЕС. Об этом сообщает Балканская служба "Радио Свобода", пишет УНН.

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Отмечается, что предупреждение стране-кандидату на членство в ЕС поступило после анонса встречи вице-премьера Сербии Александра Вулина с президентом россии владимиром путиным на полях экономического форума во владивостоке на этой неделе. В администрации путина заявили, что он встретится с Вулиным 4 сентября и в тот же день проведет переговоры с официальными лицами Китая и Малайзии.

Европейский союз четко дал понять своим партнерам, что отношения с Россией не могут оставаться обычными после ее неоправданной и агрессивной войны против Украины, - прокомментировали эти планы в Брюсселе.

В то же время там отметили, что ЕС хочет рассчитывать на все страны-кандидаты как на надежных европейских партнеров с общими принципами и ценностями в вопросах безопасности.

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич заявил, что видел анонс встречи в СМИ, но считает, что "нет ничего эпохального или такого уж ужасного во встрече Вулина с путиным в россии".

"Мы не разрывали дипломатические отношения с рф, никому не запрещено встречаться с ее представителями", - сказал Вучевич.

Он также добавил, что Сербия не поощряет войну в Украине и не поддерживает нарушение территориальной целостности этой страны.

"Мы проголосовали за все резолюции, которые подтверждают целостность Украины, но мы не отказываемся от нашей дружбы с российской федерацией, мы не вводили санкций, мы не высылали посла. Наоборот, мы поддерживаем нормальное общение", - подытожил Вучевич.

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