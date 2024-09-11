Косово звинувачує 45 сербів у терористичному нападі, в результаті якого загинув поліцейський

Спеціальна прокуратура Приштини сьогодні висунула обвинувачення проти 45 осіб у зв'язку з нападом на поліцію в місті Баньска, що розташоване на півночі Косова, майже рік тому. Тоді загинув правоохоронець. Тепер підсудних звинувачують у тероризмі.

Пише УНН із посиланням на телекомпанію N1.

Спеціальна прокуратура Косова оголосила сьогодні про пред'явлення обвинувачення 45 особам за терористичний напад в місті Баньска на півночі Косова.

Озброєна група сербів на чолі з колишнім заступником голови найбільшої партії косовських сербів "Сербська Ліста" Міланом Радоїчичем здійснила напад на поліцію Косова 24 вересня 2023 року, в результаті якого загинув офіцер поліції Афрім Буняку. - ідеться в повідомленні.

У червні 2024 року поліція Косова повідомила, що було ідентифіковано 48 терористів, проти 45 осіб були висунуті кримінальні звинувачення, видані місцеві та міжнародні ордери.

Довідка

У звинуваченні фігурує лідер сербського угруповання Мілан Радойчич. Тодішній високопоставлений чиновник "Сербського списку", лояльного Белграду, провідної партії косовських сербів, взяв на себе повну відповідальність за цей напад після нападу.

Радойчич, імовірно, перебував у Белграді після нападу, де, як повідомляють, проти нього також ведуть розслідування, але поки що без будь-яких результатів.

Доповнення

Прем'єр-міністр Косово Альбін Курті поставив продовження діалогу про нормалізацію відносин із Сербією в залежність від видачі Мілана Радоїчича судовим органам Косова.

Поки Радоїчич і його група на волі та під захистом Сербії, немає довіри до діалогу про нормалізацію відносин - заявив Курті наприкінці червня.

Сербське керівництво кілька разів заперечувало будь-яку причетність до нападу в Баньській.

Нагадаємо

У ЄС розкритикували плани віцепрем’єр-міністра Сербії щодо зустрічі з путіним.

УНН також повідомляв, що президент Косова Вйоса Османі закликав до термінових дій, а не лише до розмов, щоб допомогти Україні, оскільки війна загрожує всій Європі, і Косово готове надати військову та гуманітарну допомогу Україні.