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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 7314 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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В Косово закликали не тільки говорити, але й діяти для допомоги Україні

Київ • УНН

 • 27236 перегляди

Президент Косова Вйоса Османі закликав до термінових дій, а не лише до розмов, щоб допомогти Україні, оскільки війна загрожує всій Європі, і Косово готове надати військову та гуманітарну допомогу Україні.

В Косово закликали не тільки говорити, але й діяти для допомоги Україні

Потрібно не тільки говорити, але й дуже швидко робити все для того, щоб допомогти Україні. Ця війна загрожує не тільки Україні, але і всій Європі.

Про це заявила Президентка Косова Вйоса Османі під час другого пленарного засідання Глобального саміту миру, передає кореспондент УНН.

Ця війна загрожує не тільки Україні, але і всій Європі, щоб ви розуміли. Нам потрібно не тільки говорити, але й дуже швидко робити все для того, щоб допомогти Україні. Ми готові надавати будь-яку допомогу Україні, і військову, і гуманітарну

- сказала Османі.

Доповнення

15 червня міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час першого пленарного засідання Глобального саміту миру, заявив, що війна, яку розпочала росія може географічно поширитися за межі України.

 В березні 2024 року повідомлялося, що Косово передасть Україні бронемашини, вантажівки та мінометні снаряди. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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