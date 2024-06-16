В Косово закликали не тільки говорити, але й діяти для допомоги Україні
Київ • УНН
Президент Косова Вйоса Османі закликав до термінових дій, а не лише до розмов, щоб допомогти Україні, оскільки війна загрожує всій Європі, і Косово готове надати військову та гуманітарну допомогу Україні.
Потрібно не тільки говорити, але й дуже швидко робити все для того, щоб допомогти Україні. Ця війна загрожує не тільки Україні, але і всій Європі.
Про це заявила Президентка Косова Вйоса Османі під час другого пленарного засідання Глобального саміту миру, передає кореспондент УНН.
Ця війна загрожує не тільки Україні, але і всій Європі, щоб ви розуміли. Нам потрібно не тільки говорити, але й дуже швидко робити все для того, щоб допомогти Україні. Ми готові надавати будь-яку допомогу Україні, і військову, і гуманітарну
Доповнення
15 червня міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час першого пленарного засідання Глобального саміту миру, заявив, що війна, яку розпочала росія може географічно поширитися за межі України.
В березні 2024 року повідомлялося, що Косово передасть Україні бронемашини, вантажівки та мінометні снаряди.