Президент Косово Вйоса Османи призвал к срочным действиям, а не только к разговорам, чтобы помочь Украине, поскольку война угрожает всей Европе, и Косово готово предоставить военную и гуманитарную помощь Украине.
Нужно не только говорить, но и очень быстро делать все для того, чтобы помочь Украине. Эта война угрожает не только Украине, но и всей Европе.
Об этом заявила Президент Косово Вйоса Османи во время второго пленарного заседания Глобального саммита мира, передает корреспондент УНН.
Эта война угрожает не только Украине, но и всей Европе, чтобы вы понимали. Нам нужно не только говорить, но и очень быстро делать все для того, чтобы помочь Украине. Мы готовы оказывать любую помощь Украине, и военную, и гуманитарную
Дополнение
15 июня министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время первого пленарного заседания Глобального саммита мира, заявил, что война, которую начала Россия может географически распространиться за пределы Украины.
В марте 2024 года сообщалось, что Косово передаст Украине бронемашины, грузовики и минометные снаряды.