Нужно не только говорить, но и очень быстро делать все для того, чтобы помочь Украине. Эта война угрожает не только Украине, но и всей Европе.

Об этом заявила Президент Косово Вйоса Османи во время второго пленарного заседания Глобального саммита мира, передает корреспондент УНН.

Эта война угрожает не только Украине, но и всей Европе, чтобы вы понимали. Нам нужно не только говорить, но и очень быстро делать все для того, чтобы помочь Украине. Мы готовы оказывать любую помощь Украине, и военную, и гуманитарную - сказала Османи.

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15 июня министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время первого пленарного заседания Глобального саммита мира, заявил, что война, которую начала Россия может географически распространиться за пределы Украины.

В марте 2024 года сообщалось, что Косово передаст Украине бронемашины, грузовики и минометные снаряды.