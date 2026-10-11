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Маск обіцяє доступний Starlink в Індії - кого хоче обійти

Київ • УНН

 • 1386 перегляди

Ілон Маск планує зробити Starlink доступним в Індії для конкуренції з Reliance Jio. Jio Platforms очікує оцінку $106 млрд перед IPO.

Маск обіцяє доступний Starlink в Індії - кого хоче обійти
Фото ілюстративне

Бізнесмен Ілон Маск заявив, що встановить доступні ціни на послуги супутникового інтернету Starlink в Індії, щоб конкурувати з дешевим сервісом Reliance Jio, що належить Мукешу Амбані. Це посилило його критику на адресу мільярдера-конкурента за кілька днів до того, як материнська компанія Jio планує провести найбільше в історії Індії первинне публічне розміщення акцій (IPO), передає УНН із посиланням на Reuters.

Компанія Jio Platforms, якій належить цей телекомунікаційний підрозділ, розраховує на оцінку вартості в 106 мільярдів доларів у рамках розміщення акцій. Подібно до Starlink (що належить SpaceX), власний проєкт Jio у сфері супутникового зв'язку також очікує на остаточне схвалення з міркувань безпеки для початку роботи.

Стратегія надання дешевого мобільного інтернету допомогла Jio досягти успіху в Індії; такий самий підхід Маск застосовував на ринках, як-от Кенія, щоб похитнути позиції місцевих телекомунікаційних операторів. Тепер SpaceX планує сама вийти на ринок мобільних операторів, почавши зі США.

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Маск не назвав конкретних цін для Індії, де вартість мобільного інтернету становить близько 8 центів за гігабайт, що є одним із найнижчих показників у світі.

"Очевидно, що якщо послуги Starlink в Індії будуть занадто дорогими, їх ніхто не купуватиме, тому SpaceX доведеться зробити ціни доступними", — написав він у суботу на своїй платформі X.

"Насправді конкуренція піде на користь пересічним громадянам Індії, надавши їм ширший вибір, як це завжди буває. Прибутки Амбані зменшаться, але його бізнес не припинить існування", — додав Маск.

Додамо

Видання зауважує,  що заяви мільярдера стали черговими в серії дописів у соцмережі X, де він звинуватив уряд прем'єр-міністра Нарендри Моді та Амбані у затягуванні виходу Starlink на один із найбільших інтернет-ринків світу задля підтримки лідера ринку — компанії Jio.

Такі дописи свідчать про різку зміну позиції Маска, який тривалий час підтримував теплі публічні стосунки з Моді.

Уряд Індії відкинув звинувачення в упередженості під час процесу погодження, зазначивши, що всі три компанії, які планують запустити супутникові послуги (зокрема Starlink та Jio), наразі очікують на остаточне схвалення з міркувань безпеки. Пізно ввечері в п’ятницю Маск відкрито покепкував з Амбані, назвавши його "прем’єр-міністром Амбані" та запитавши, чи "розгляне він можливість дозволити Starlink конкурувати".

Компанія Reliance не відповіла на прохання прокоментувати слова Маска.

Антоніна Туманова

ЕкономікаСвітТехнології
Starlink
SpaceX
Reuters
Кенія
Індія
Нарендра Моді
Ілон Маск