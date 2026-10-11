Маск обіцяє доступний Starlink в Індії - кого хоче обійти

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Бізнесмен Ілон Маск заявив, що встановить доступні ціни на послуги супутникового інтернету Starlink в Індії, щоб конкурувати з дешевим сервісом Reliance Jio, що належить Мукешу Амбані. Це посилило його критику на адресу мільярдера-конкурента за кілька днів до того, як материнська компанія Jio планує провести найбільше в історії Індії первинне публічне розміщення акцій (IPO), передає УНН із посиланням на Reuters.

Компанія Jio Platforms, якій належить цей телекомунікаційний підрозділ, розраховує на оцінку вартості в 106 мільярдів доларів у рамках розміщення акцій. Подібно до Starlink (що належить SpaceX), власний проєкт Jio у сфері супутникового зв'язку також очікує на остаточне схвалення з міркувань безпеки для початку роботи.

Стратегія надання дешевого мобільного інтернету допомогла Jio досягти успіху в Індії; такий самий підхід Маск застосовував на ринках, як-от Кенія, щоб похитнути позиції місцевих телекомунікаційних операторів. Тепер SpaceX планує сама вийти на ринок мобільних операторів, почавши зі США.

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Маск не назвав конкретних цін для Індії, де вартість мобільного інтернету становить близько 8 центів за гігабайт, що є одним із найнижчих показників у світі.

"Очевидно, що якщо послуги Starlink в Індії будуть занадто дорогими, їх ніхто не купуватиме, тому SpaceX доведеться зробити ціни доступними", — написав він у суботу на своїй платформі X.

"Насправді конкуренція піде на користь пересічним громадянам Індії, надавши їм ширший вибір, як це завжди буває. Прибутки Амбані зменшаться, але його бізнес не припинить існування", — додав Маск.

Додамо

Видання зауважує, що заяви мільярдера стали черговими в серії дописів у соцмережі X, де він звинуватив уряд прем'єр-міністра Нарендри Моді та Амбані у затягуванні виходу Starlink на один із найбільших інтернет-ринків світу задля підтримки лідера ринку — компанії Jio.

Такі дописи свідчать про різку зміну позиції Маска, який тривалий час підтримував теплі публічні стосунки з Моді.

Уряд Індії відкинув звинувачення в упередженості під час процесу погодження, зазначивши, що всі три компанії, які планують запустити супутникові послуги (зокрема Starlink та Jio), наразі очікують на остаточне схвалення з міркувань безпеки. Пізно ввечері в п’ятницю Маск відкрито покепкував з Амбані, назвавши його "прем’єр-міністром Амбані" та запитавши, чи "розгляне він можливість дозволити Starlink конкурувати".

Компанія Reliance не відповіла на прохання прокоментувати слова Маска.