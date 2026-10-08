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SpaceX Ілона Маска веде переговори про кредит на $40 млрд для чипів Nvidia

Київ • УНН

 • 706 перегляди

SpaceX може залучити до $40 млрд у банків та інвесторів на купівлю чипів Nvidia. Угода стане однією з найбільших боргових операцій в історії ШІ.

SpaceX Ілона Маска веде переговори про кредит на $40 млрд для чипів Nvidia

Компанія SpaceX Ілона Маска веде переговори з банками та інвесторами, щоб взяти кредит до 40 млрд доларів на купівлю чипів Nvidia. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що якщо угода відбудеться, вона стане однією з найбільших боргових угод за час розвитку штучного інтелекту.

Запропоноване фінансування підкреслює величезну потребу в капіталі, спричинену бумом штучного інтелекту, оскільки технологічні компанії поспішають отримати передові процесори та створити обчислювальну інфраструктуру, необхідну для підтримки розвитку штучного інтелекту

- йдеться у статті.

Вказується, що Маск, який у червні зробив SpaceX публічною компанією в рамках рекордного IPO на 86 мільярдів доларів, заявив минулого місяця, що центр обробки даних Colossus 2 компанії xAI може до грудня більш ніж удвічі збільшити кількість використовуваних ним чіпів Nvidia.

Нагадаємо

Очікується, що президент США Дональд Трамп вручить Національну наукову медаль генеральному директору SpaceX Ілону Маску.

Глави SpaceX, Apple, Nvidia та ШІ-гігантів приєдналися до вечері Трампа і Сі25.09.26, 10:16 • 44500 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ТехнологіїФінанси
ШІ (штучний інтелект)
SpaceX
Reuters
Ілон Маск