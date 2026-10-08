SpaceX Ілона Маска веде переговори про кредит на $40 млрд для чипів Nvidia

Компанія SpaceX Ілона Маска веде переговори з банками та інвесторами, щоб взяти кредит до 40 млрд доларів на купівлю чипів Nvidia. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.

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Зазначається, що якщо угода відбудеться, вона стане однією з найбільших боргових угод за час розвитку штучного інтелекту.

Запропоноване фінансування підкреслює величезну потребу в капіталі, спричинену бумом штучного інтелекту, оскільки технологічні компанії поспішають отримати передові процесори та створити обчислювальну інфраструктуру, необхідну для підтримки розвитку штучного інтелекту - йдеться у статті.

Вказується, що Маск, який у червні зробив SpaceX публічною компанією в рамках рекордного IPO на 86 мільярдів доларів, заявив минулого місяця, що центр обробки даних Colossus 2 компанії xAI може до грудня більш ніж удвічі збільшити кількість використовуваних ним чіпів Nvidia.

Нагадаємо

Очікується, що президент США Дональд Трамп вручить Національну наукову медаль генеральному директору SpaceX Ілону Маску.

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