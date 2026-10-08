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SpaceX Маска ведет переговоры о кредите на $40 млрд для чипов Nvidia

Киев • УНН

 • 368 просмотра

SpaceX может привлечь до $40 млрд у банков и инвесторов на покупку чипов Nvidia. Сделка станет одной из крупнейших долговых операций в истории ИИ.

SpaceX Маска ведет переговоры о кредите на $40 млрд для чипов Nvidia

Компания SpaceX Илона Маска ведет переговоры с банками и инвесторами, чтобы получить кредит до 40 млрд долларов на покупку чипов Nvidia. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что если сделка состоится, она станет одной из крупнейших долговых сделок за время развития искусственного интеллекта.

Предлагаемое финансирование подчеркивает огромную потребность в капитале, вызванную бумом искусственного интеллекта, поскольку технологические компании спешат получить передовые процессоры и создать вычислительную инфраструктуру, необходимую для поддержки развития искусственного интеллекта

- говорится в статье.

Указывается, что Маск, который в июне сделал SpaceX публичной компанией в рамках рекордного IPO на 86 миллиардов долларов, заявил в прошлом месяце, что дата-центр Colossus 2 компании xAI может к декабрю более чем вдвое увеличить количество используемых им чипов Nvidia.

Напомним

Ожидается, что президент США Дональд Трамп вручит Национальную научную медаль генеральному директору SpaceX Илону Маску.

Главы SpaceX, Apple, Nvidia и гигантов ИИ присоединились к ужину Трампа и Си25.09.26, 10:16 • 44498 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ТехнологииФинансы
ИИ (искусственный интеллект)
SpaceX
Reuters
Илон Маск