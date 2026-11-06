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Лідера кенійської секти засудили до 200 років ув'язнення - що він накоїв

Київ • УНН

 • 128 перегляди

Пол Маккензі отримав 200 років ув’язнення за вбивство 190 дітей і дорослого та злочини, пов’язані з голодною смертю людей. Провину він заперечує.

Лідера кенійської секти засудили до 200 років ув'язнення - що він накоїв
Пол Маккензі. Фото: Reuters

У Кенії винесли вирок лідеру апокаліптичної секти Полу Маккензі, якого визнано винним у вбивстві 190 дітей та одного дорослого. Суд засудив його до 100 років ув'язнення за вбивство та ще до 100 років — за злочини, пов'язані з доведенням людей до голодної смерті, передає УНН із посиланням на ВВС.

Крім того, Маккензі пред'явлено окремі звинувачення у ненавмисному вбивстві та тероризмі; сам він свою провину заперечує.

Згідно з обвинуваченням, Маккензі та ще 28 осіб наказували членам секти морити своїх дітей голодом до смерті, щоб ті могли зустрітися з Ісусом. Це стало одним із найбільш смертоносних результатів діяльності деструктивних культів у світі.

Суддя Діана Мочаче заявила, що Маккензі несе "основну кримінальну відповідальність".

"Цей вирок доречний та справедливий; він є недвозначним сигналом про те, що подібні злочини караються максимально можливими за законом заходами покарання", — додала суддя.

Нагадаємо

Кенійський суд визнав лідера секти, що практикувала заморювання голодом, Пола Маккензі, а також близько 30 інших осіб, винними у вбивстві 190 дітей і одного дорослого. Ця подія стала однією з найстрашніших трагедій, пов’язаних із сектами, у новітній світовій історії.

Антоніна Туманова

КриміналСвіт
Довічне позбавлення волі
Кенія