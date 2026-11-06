Лідера кенійської секти засудили до 200 років ув'язнення - що він накоїв
Київ • УНН
Пол Маккензі отримав 200 років ув’язнення за вбивство 190 дітей і дорослого та злочини, пов’язані з голодною смертю людей. Провину він заперечує.
У Кенії винесли вирок лідеру апокаліптичної секти Полу Маккензі, якого визнано винним у вбивстві 190 дітей та одного дорослого. Суд засудив його до 100 років ув'язнення за вбивство та ще до 100 років — за злочини, пов'язані з доведенням людей до голодної смерті, передає УНН із посиланням на ВВС.
Крім того, Маккензі пред'явлено окремі звинувачення у ненавмисному вбивстві та тероризмі; сам він свою провину заперечує.
Згідно з обвинуваченням, Маккензі та ще 28 осіб наказували членам секти морити своїх дітей голодом до смерті, щоб ті могли зустрітися з Ісусом. Це стало одним із найбільш смертоносних результатів діяльності деструктивних культів у світі.
Суддя Діана Мочаче заявила, що Маккензі несе "основну кримінальну відповідальність".
"Цей вирок доречний та справедливий; він є недвозначним сигналом про те, що подібні злочини караються максимально можливими за законом заходами покарання", — додала суддя.
Нагадаємо
Кенійський суд визнав лідера секти, що практикувала заморювання голодом, Пола Маккензі, а також близько 30 інших осіб, винними у вбивстві 190 дітей і одного дорослого. Ця подія стала однією з найстрашніших трагедій, пов’язаних із сектами, у новітній світовій історії.