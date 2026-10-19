Ватажка кенійської секти, що довела людей до голодної смерті, визнано винним у вбивстві 190 дітей

$44.860.0250.500.19
ukenru
20:33 • 10233 перегляди
Вони могли б зробити набагато більше: Трамп "похвалив" росію за її дії в Україні
18:19 • 16096 перегляди
Порушив закон про мобілізацію і відкрив вогонь під час перевірки у ТЦК - що відомо про "Печерського стрілка"
17:27 • 23619 перегляди
Чи зможуть роботодавці змушувати працювати під час "жовтої" тривоги: нові правила діятимуть вже з 4 грудня
16:25 • 19942 перегляди
Частина України 20 жовтня житиме за графіками відключень - скільки черг буде без світла
19 жовтня, 15:28 • 21166 перегляди
Де в Україні йтимуть дощі, а де пануватимуть тумани - синоптики дали прогноз на 20 жовтня
19 жовтня, 15:09 • 19823 перегляди
"Дістаємо подвійні аркуші" - Астаф’єва іронічно відповіла на хейт через Радіодиктант і доповнила допис ефектними фотоPhoto
19 жовтня, 14:30 • 16625 перегляди
Мінвійни США відтерміновує "життєво необхідні постачання" для України - Зеленський
19 жовтня, 13:58 • 14068 перегляди
ЄС не скасує жодні санкції проти рф до припинення росією війни - Єврокомісія
19 жовтня, 13:25 • 13917 перегляди
28 підстанцій та об’єктів енергетики уражені після нової хвилі російських атак - Зеленський
19 жовтня, 12:59 • 13696 перегляди
На Донеччині з 1 листопада запровадять довгу комендантську годину - скільки триватиме та чи будуть винятки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
4.1м/с
89%
759мм
Популярнi новини
Поліція Дубая поповнила свій автопарк Lamborghini19 жовтня, 12:03 • 17386 перегляди
Обмінна карта, прописка, договір з лікарем: що насправді можуть вимагати пологові від вагітної19 жовтня, 12:11 • 31135 перегляди
Маск обіцяє передати частку своєї компанії SpaceX "кожній дитині в Америці" - яка вартість обіцянки19 жовтня, 12:50 • 15789 перегляди
У Німеччині знайшли амулет із молитвою до Ісуса, який може змінити уявлення про раннє християнство19 жовтня, 15:19 • 15256 перегляди
Модель Сахара Рей, яка мала роман із Джастіном Бібером, померла у 34 роки16:33 • 14258 перегляди
Публікації
Чи зможуть роботодавці змушувати працювати під час "жовтої" тривоги: нові правила діятимуть вже з 4 грудня17:27 • 23620 перегляди
Обмінна карта, прописка, договір з лікарем: що насправді можуть вимагати пологові від вагітної19 жовтня, 12:11 • 31588 перегляди
Ефект доміно: як удари по дата-центрах паралізують російський бізнес
Ексклюзив
19 жовтня, 11:26 • 33485 перегляди
Проти скорочення бронювання виступають зброярі, шахтарі та депутати: чи дослухається уряд19 жовтня, 10:00 • 40455 перегляди
Затягування справи про медичну недбалість лікарів Odrex: чи загрожує судді дисциплінарна відповідальність?
Ексклюзив
19 жовтня, 09:26 • 35053 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Еді Рама
Лев XIV
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Херсонська область
Китай
Реклама
УНН Lite
Залишив розташування збірної Португалії - Роналду оштрафували на 255 євро та дискваліфікували на 30 днів20:02 • 4694 перегляди
Чорний ведмідь "завітав" до бібліотеки у США - поласував закусками й з’їв банку меду17:50 • 8502 перегляди
"Щодня сумуватиму" - Аріана Ґранде оплакує смерть 17-річної собаки КокоPhoto16:45 • 10444 перегляди
Модель Сахара Рей, яка мала роман із Джастіном Бібером, померла у 34 роки16:33 • 14597 перегляди
Війна в Кореї, повернення DMZ та ціни в Україні - що чекати від релізу Call of Duty: Modern Warfare 4PhotoVideo16:10 • 10944 перегляди
Актуальне
Starlink
Шахед-136
The Guardian
MIM-104 Patriot
Соціальна мережа

Ватажка кенійської секти, що довела людей до голодної смерті, визнано винним у вбивстві 190 дітей

Київ • УНН

 • 1368 перегляди

Суд Кенії визнав Пола Маккензі та близько 30 спільників винними у смерті 190 дітей і дорослого. У лісі Шакахола знайшли понад 400 тіл.

Ватажка кенійської секти, що довела людей до голодної смерті, визнано винним у вбивстві 190 дітей
Photograph: EPA

Кенійський суд визнав лідера секти, що практикувала заморювання голодом, Пола Маккензі, а також близько 30 інших осіб, винними у вбивстві 190 дітей і одного дорослого. Ця подія стала однією з найстрашніших трагедій, пов’язаних із сектами, у новітній світовій історії, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Маккензі заарештували у 2023 році після того, як поліція отримала відповідну інформацію. Вже за кілька тижнів правоохоронці почали знаходити тіла в неглибоких могилах у лісі Шакахола, що поблизу узбережжя на південному сході Кенії.

За даними прокуратури, Маккензі та його організація "Міжнародна церква "Добра новина"" (Good News International Church) створили християнську секту апокаліптичного спрямування. У ній послідовникам наказували морити голодом себе та своїх дітей — щоб потрапити на небеса до настання кінця світу.

Маккензі відкинув звинувачення у вбивстві, заявивши, що не примушував жертв голодувати, проте суд відхилив цей аргумент.

Загалом у лісі Шакахола було виявлено понад 400 тіл. Багато з них зазнали сильного розкладання, і лише 26 вдалося ідентифікувати.

Винесений у понеділок судовий вердикт стосується 191 смерті, тоді як розслідування щодо інших загиблих триває.

Під час судового засідання, яке тривало понад вісім годин, суддя Діана Каведза Мочаче зазначила, що в деяких випадках дітей ізолювали й позбавляли їжі на очах у їхніх батьків.

Сам Маккензі був присутній у залі суду; він був одягнений у смугасту сорочку-поло та червоні штани й сидів поруч зі своєю дружиною, яка також проходить у справі як обвинувачена.

Перед оголошенням рішення він мовчав, дивлячись у порожнечу.

Родичі деяких загиблих у лісі зібралися у Високому суді Момбаси, щоб почути вирок.

62-річний Френсіс Вандже втратив через цю секту вісьмох членів родини, зокрема двох онуків.

Перед оголошенням вердикту він сказав: "Для нашої сім’ї це стало величезним тягарем, що призвів до серйозних психологічних проблем… Я дуже чекав на цей день".

Додамо

Трагедія в Шакахолі сколихнула Кенію після того, як понад три роки тому в прибережному лісі було виявлено місця масових поховань. Це викликало запитання щодо того, як Маккензі вдавалося продовжувати свою діяльність, попри те, що він перебував у полі зору правоохоронних органів ще з 2017 року, коли поліція провела обшук у його приміщеннях. За словами поліції, у 2019 році влада закрила церкву Маккензі, після чого він перебрався до лісу Шакахола.

Ця справа також спричинила заклики до посилення контролю над церквами та іншими релігійними організаціями в країні, де релігійна віра відіграє важливу роль у суспільному житті.

Президент Кенії Вільям Руто у 2023 році заявив, що державні органи мали б запобігти цим смертям. Він додав, що як президент бере на себе відповідальність за те, що сталося.

Люди, які були безпосередньо обізнані про діяльність секти, розповіли, що Маккензі планував масове заморювання голодом у три етапи: спочатку — діти, потім — жінки та молоді чоловіки, і, нарешті, решта чоловіків.

Як повідомили агентству Reuters деякі послідовники Маккензі (у матеріалі за 2023 рік), він — колишній водій таксі — забороняв членам секти відправляти дітей до школи, а також звертатися до лікарень у разі хвороби, називаючи такі установи "сатанинськими".

Члени секти жили в імпровізованих помешканнях, споруджених із поліетиленової плівки та соломи. Маккензі розділив цю територію на зони, яким дав біблійні назви — наприклад, "Єрусалим" та "Юдея".

Про тяжке становище його послідовників стало відомо в середині березня 2023 року, коли місцевий житель повідомив поліції, що його брат із дружиною, виконуючи наказ Маккензі, заморили своїх дітей голодом у лісі.

Маккензі заарештували, але згодом звільнили під заставу. За словами родичів, після цього він переніс на більш ранній термін дату кінця світу, про яку раніше оголосив своїм послідовникам. У квітні 2023 року поліція знову заарештувала його, розпочала більш систематичні пошуки в лісі та ексгумацію тіл із місць масових поховань.

У зв’язку із загибеллю людей у ​​лісі Маккензі висунуто й інші звинувачення, зокрема пов’язані з тероризмом; сам він провину заперечує.

За твердженням прокурорів, перебуваючи під вартою, він також віддавав вказівки, що призвели до загибелі 52 осіб у селі Ква-Бінзаро, розташованому приблизно за 30 кілометрів (18 миль) від Шакахоли. У цій справі Маккензі заявив про свою невинуватість.

Антоніна Туманова

КриміналСвіт
Школа
Обшук
Довічне позбавлення волі
Reuters
Кенія