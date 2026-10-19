Ватажка кенійської секти, що довела людей до голодної смерті, визнано винним у вбивстві 190 дітей

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Кенійський суд визнав лідера секти, що практикувала заморювання голодом, Пола Маккензі, а також близько 30 інших осіб, винними у вбивстві 190 дітей і одного дорослого. Ця подія стала однією з найстрашніших трагедій, пов’язаних із сектами, у новітній світовій історії, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Маккензі заарештували у 2023 році після того, як поліція отримала відповідну інформацію. Вже за кілька тижнів правоохоронці почали знаходити тіла в неглибоких могилах у лісі Шакахола, що поблизу узбережжя на південному сході Кенії.

За даними прокуратури, Маккензі та його організація "Міжнародна церква "Добра новина"" (Good News International Church) створили християнську секту апокаліптичного спрямування. У ній послідовникам наказували морити голодом себе та своїх дітей — щоб потрапити на небеса до настання кінця світу.

Маккензі відкинув звинувачення у вбивстві, заявивши, що не примушував жертв голодувати, проте суд відхилив цей аргумент.

Загалом у лісі Шакахола було виявлено понад 400 тіл. Багато з них зазнали сильного розкладання, і лише 26 вдалося ідентифікувати.

Винесений у понеділок судовий вердикт стосується 191 смерті, тоді як розслідування щодо інших загиблих триває.

Під час судового засідання, яке тривало понад вісім годин, суддя Діана Каведза Мочаче зазначила, що в деяких випадках дітей ізолювали й позбавляли їжі на очах у їхніх батьків.

Сам Маккензі був присутній у залі суду; він був одягнений у смугасту сорочку-поло та червоні штани й сидів поруч зі своєю дружиною, яка також проходить у справі як обвинувачена.

Перед оголошенням рішення він мовчав, дивлячись у порожнечу.

Родичі деяких загиблих у лісі зібралися у Високому суді Момбаси, щоб почути вирок.

62-річний Френсіс Вандже втратив через цю секту вісьмох членів родини, зокрема двох онуків.

Перед оголошенням вердикту він сказав: "Для нашої сім’ї це стало величезним тягарем, що призвів до серйозних психологічних проблем… Я дуже чекав на цей день".

Додамо

Трагедія в Шакахолі сколихнула Кенію після того, як понад три роки тому в прибережному лісі було виявлено місця масових поховань. Це викликало запитання щодо того, як Маккензі вдавалося продовжувати свою діяльність, попри те, що він перебував у полі зору правоохоронних органів ще з 2017 року, коли поліція провела обшук у його приміщеннях. За словами поліції, у 2019 році влада закрила церкву Маккензі, після чого він перебрався до лісу Шакахола.

Ця справа також спричинила заклики до посилення контролю над церквами та іншими релігійними організаціями в країні, де релігійна віра відіграє важливу роль у суспільному житті.

Президент Кенії Вільям Руто у 2023 році заявив, що державні органи мали б запобігти цим смертям. Він додав, що як президент бере на себе відповідальність за те, що сталося.

Люди, які були безпосередньо обізнані про діяльність секти, розповіли, що Маккензі планував масове заморювання голодом у три етапи: спочатку — діти, потім — жінки та молоді чоловіки, і, нарешті, решта чоловіків.

Як повідомили агентству Reuters деякі послідовники Маккензі (у матеріалі за 2023 рік), він — колишній водій таксі — забороняв членам секти відправляти дітей до школи, а також звертатися до лікарень у разі хвороби, називаючи такі установи "сатанинськими".

Члени секти жили в імпровізованих помешканнях, споруджених із поліетиленової плівки та соломи. Маккензі розділив цю територію на зони, яким дав біблійні назви — наприклад, "Єрусалим" та "Юдея".

Про тяжке становище його послідовників стало відомо в середині березня 2023 року, коли місцевий житель повідомив поліції, що його брат із дружиною, виконуючи наказ Маккензі, заморили своїх дітей голодом у лісі.

Маккензі заарештували, але згодом звільнили під заставу. За словами родичів, після цього він переніс на більш ранній термін дату кінця світу, про яку раніше оголосив своїм послідовникам. У квітні 2023 року поліція знову заарештувала його, розпочала більш систематичні пошуки в лісі та ексгумацію тіл із місць масових поховань.

У зв’язку із загибеллю людей у ​​лісі Маккензі висунуто й інші звинувачення, зокрема пов’язані з тероризмом; сам він провину заперечує.

За твердженням прокурорів, перебуваючи під вартою, він також віддавав вказівки, що призвели до загибелі 52 осіб у селі Ква-Бінзаро, розташованому приблизно за 30 кілометрів (18 миль) від Шакахоли. У цій справі Маккензі заявив про свою невинуватість.