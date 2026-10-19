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The Washington Post

Главарь кенийской секты, доведшей людей до голодной смерти, признан виновным в убийстве 190 детей

Киев • УНН

 • 2200 просмотра

Суд Кении признал Пола Маккензи и около 30 сообщников виновными в смерти 190 детей и одного взрослого. В лесу Шакахола нашли более 400 тел.

Главарь кенийской секты, доведшей людей до голодной смерти, признан виновным в убийстве 190 детей
Photograph: EPA

Кенийский суд признал лидера секты, практиковавшей морение голодом, Пола Маккензи, а также около 30 других лиц виновными в убийстве 190 детей и одного взрослого. Это событие стало одной из самых страшных трагедий, связанных с сектами, в новейшей мировой истории, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Маккензи арестовали в 2023 году после того, как полиция получила соответствующую информацию. Уже через несколько недель правоохранители начали находить тела в неглубоких могилах в лесу Шакахола, расположенном недалеко от побережья на юго-востоке Кении.

По данным прокуратуры, Маккензи и его организация "Международная церковь "Добрая новость"" (Good News International Church) создали христианскую секту апокалиптического толка. В ней последователям приказывали морить голодом себя и своих детей — чтобы попасть на небеса до наступления конца света.

Маккензи отверг обвинения в убийстве, заявив, что не заставлял жертв голодать, однако суд отклонил этот аргумент.

Всего в лесу Шакахола было обнаружено более 400 тел. Многие из них подверглись сильному разложению, и лишь 26 удалось идентифицировать.

Вынесенный в понедельник судебный вердикт касается 191 смерти, тогда как расследование в отношении других погибших продолжается.

Во время судебного заседания, которое продолжалось более восьми часов, судья Диана Каведза Мочаче отметила, что в некоторых случаях детей изолировали и лишали пищи на глазах у их родителей.

Сам Маккензи присутствовал в зале суда; он был одет в полосатую рубашку-поло и красные брюки и сидел рядом со своей женой, которая также проходит по делу как обвиняемая.

Перед оглашением решения он молчал, глядя в пустоту.

Родственники некоторых погибших в лесу собрались в Высоком суде Момбасы, чтобы услышать приговор.

62-летний Фрэнсис Вандже потерял из-за этой секты восемь членов семьи, в том числе двух внуков.

Перед оглашением вердикта он сказал: "Для нашей семьи это стало огромным бременем, приведшим к серьезным психологическим проблемам… Я очень ждал этого дня".

Добавим

Трагедия в Шакахоле потрясла Кению после того, как более трех лет назад в прибрежном лесу были обнаружены места массовых захоронений. Это вызвало вопросы относительно того, как Маккензи удавалось продолжать свою деятельность, несмотря на то, что он находился в поле зрения правоохранительных органов еще с 2017 года, когда полиция провела обыск в его помещениях. По словам полиции, в 2019 году власти закрыли церковь Маккензи, после чего он перебрался в лес Шакахола.

Это дело также вызвало призывы усилить контроль над церквями и другими религиозными организациями в стране, где религиозная вера играет важную роль в общественной жизни.

Президент Кении Уильям Руто в 2023 году заявил, что государственные органы должны были предотвратить эти смерти. Он добавил, что как президент берет на себя ответственность за произошедшее.

Люди, непосредственно осведомленные о деятельности секты, рассказали, что Маккензи планировал массовое морение голодом в три этапа: сначала — детей, затем — женщин и молодых мужчин и, наконец, остальных мужчин.

Как сообщили агентству Reuters некоторые последователи Маккензи (в материале за 2023 год), он — бывший таксист — запрещал членам секты отправлять детей в школу, а также обращаться в больницы в случае болезни, называя такие учреждения "сатанинскими".

Члены секты жили во временных жилищах, построенных из полиэтиленовой пленки и соломы. Маккензи разделил эту территорию на зоны, которым дал библейские названия — например, "Иерусалим" и "Иудея".

О тяжелом положении его последователей стало известно в середине марта 2023 года, когда местный житель сообщил полиции, что его брат с женой, выполняя приказ Маккензи, заморили своих детей голодом в лесу.

Маккензи арестовали, но впоследствии освободили под залог. По словам родственников, после этого он перенес на более ранний срок дату конца света, о которой ранее объявил своим последователям. В апреле 2023 года полиция снова арестовала его, начала более систематические поиски в лесу и эксгумацию тел из мест массовых захоронений.

В связи с гибелью людей в лесу Маккензи ему также предъявлены другие обвинения, в частности связанные с терроризмом; сам он отрицает свою вину.

По утверждению прокуроров, находясь под стражей, он также отдавал указания, которые привели к гибели 52 человек в деревне Ква-Бинзаро, расположенной примерно в 30 километрах (18 милях) от Шакахолы. По этому делу Маккензи заявил о своей невиновности.

Антонина Туманова

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