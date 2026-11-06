Лидера кенийской секты приговорили к 200 годам тюрьмы — что он натворил

Пол Маккензи. Фото: Reuters

В Кении вынесли приговор лидеру апокалиптической секты Полу Маккензи, признанному виновным в убийстве 190 детей и одного взрослого. Суд приговорил его к 100 годам лишения свободы за убийство и ещё к 100 годам — за преступления, связанные с доведением людей до голодной смерти, передаёт УНН со ссылкой на BBC.

Кроме того, Маккензи предъявлены отдельные обвинения в непредумышленном убийстве и терроризме; сам он свою вину отрицает.

Согласно обвинению, Маккензи и ещё 28 человек приказывали членам секты морить своих детей голодом до смерти, чтобы те могли встретиться с Иисусом. Это стало одним из самых смертоносных последствий деятельности деструктивных культов в мире.

Судья Диана Мочаче заявила, что Маккензи несёт "основную уголовную ответственность".

"Этот приговор уместен и справедлив; он является недвусмысленным сигналом о том, что подобные преступления караются максимально возможными по закону мерами наказания", — добавила судья.

Напомним

Кенийский суд признал лидера секты, практиковавшей уморение голодом, Пола Маккензи, а также около 30 других лиц виновными в убийстве 190 детей и одного взрослого. Это событие стало одной из самых страшных трагедий, связанных с сектами, в новейшей мировой истории.