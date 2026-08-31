У Кенії страйк працівників аеропорту спричинив затримки рейсів для тисяч пасажирів
Київ • УНН
Страйк працівників аеропорту Джомо Кеніати затримав і скасував рейси. Переговори профспілки з владою щодо вимог тривають.
Страйк працівників головного міжнародного аеропорту Кенії, ( країна у Східній Африці) триває другий день, через що в понеділок затрималися рейси та постраждали тисячі пасажирів. Представники профспілки заявили, що переговори з владою щодо вимог працівників тривають. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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Страйк у міжнародному аеропорту імені Джомо Кеніати спричинений низкою неврегульованих питань, зокрема нездатністю укласти колективний договір із Управлінням цивільної авіації Кенії, а також відсутністю співпраці з боку Управління аеропортів Кенії та авіакомпанії Jambojet, дочірньої компанії Kenya Airways.
У неділю Управління аеропортів Кенії повідомило, що деякі рейси затримуються, не уточнивши причин. У понеділок воно не відповіло на запит Reuters про коментар. Управління цивільної авіації Кенії та Jambojet також не відповіли на запити.
Національний перевізник Руанди RwandAir у неділю повідомив у соцмережі X, що скасував два рейси через, за його словами, проблеми з управлінням повітряним рухом в аеропорту Найробі.
Пасажири розповіли Reuters, що годинами чекали в аеропорту на інформацію про свої рейси.
"Коли я приїхав, рейс перенесли на 1:00 ночі. Тобто затримка становила півтори години, а потім його перенесли ще раз — на 4:30 ранку. Близько третьої години я пішов на реєстрацію. Мені сказали, що рейс скасовано", — розповів рабин Мендель Голдман, який прямував на весілля до Флориди.
"Найраніший рейс, який вони можуть нам запропонувати, — лише завтра ввечері, тож нам доведеться чекати", — сказав Голдман у понеділок. "Ми спробуємо якось використати цей час, але поки що я вже 12 годин перебуваю тут, в аеропорту".
Генеральний секретар KAWU Мосс Ндієма повідомив, що в неділю профспілка та представники уряду зустрілися для врегулювання проблем, однак домовитися не вдалося.
"Ми домовилися продовжити переговори завтра, з 11-ї години ранку. Тим часом страйк триває", — сказав він в ефірі телеканалу KTN у неділю.
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