В Кении забастовка работников аэропорта привела к задержкам рейсов для тысяч пассажиров

Забастовка работников главного международного аэропорта Кении (страна в Восточной Африке) продолжается второй день, из-за чего в понедельник задержались рейсы и пострадали тысячи пассажиров. Представители профсоюза заявили, что переговоры с властями по поводу требований работников продолжаются. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

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Забастовка в международном аэропорту имени Джомо Кениаты вызвана рядом нерешённых вопросов, в частности неспособностью заключить коллективный договор с Управлением гражданской авиации Кении, а также отсутствием сотрудничества со стороны Управления аэропортов Кении и авиакомпании Jambojet, дочерней компании Kenya Airways.

В воскресенье Управление аэропортов Кении сообщило, что некоторые рейсы задерживаются, не уточнив причин. В понедельник оно не ответило на запрос Reuters о комментарии. Управление гражданской авиации Кении и Jambojet также не ответили на запросы.

Национальный перевозчик Руанды RwandAir в воскресенье сообщил в социальной сети X, что отменил два рейса из-за, по его словам, проблем с управлением воздушным движением в аэропорту Найроби.

Пассажиры рассказали Reuters, что часами ждали в аэропорту информации о своих рейсах.

"Когда я приехал, рейс перенесли на 1:00 ночи. То есть задержка составляла полтора часа, а затем его перенесли ещё раз — на 4:30 утра. Около трёх часов я пошёл на регистрацию. Мне сказали, что рейс отменён", — рассказал раввин Мендель Голдман, который направлялся на свадьбу во Флориду.

"Самый ранний рейс, который они могут нам предложить, — только завтра вечером, так что нам придётся ждать", — сказал Голдман в понедельник. "Мы попробуем как-то использовать это время, но пока я уже 12 часов нахожусь здесь, в аэропорту".

Генеральный секретарь KAWU Мосс Ндьема сообщил, что в воскресенье профсоюз и представители правительства встретились для урегулирования проблем, однако договориться не удалось.

"Мы договорились продолжить переговоры завтра, с 11 часов утра. Тем временем забастовка продолжается", — сказал он в эфире телеканала KTN в воскресенье.

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