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Ботсвана заявила о росте случаев принудительной вербовки ее граждан в армию рф

Киев • УНН

 • 110 просмотра

Министерство международных отношений Ботсваны заявило, что все больше граждан принуждают воевать на стороне России в войне против Украины. Ведомство получает звонки от граждан, находящихся на передовой и рассказывающих об опасных условиях.

Ботсвана заявила о росте случаев принудительной вербовки ее граждан в армию рф

Министерство международных отношений Ботсваны заявило, что все больше граждан страны принуждают воевать на стороне России в войне против Украины. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В заявлении, опубликованном в субботу, министерство призвало граждан не принимать предложения о трудоустройстве, не убедившись в их подлинности. По его словам, многих людей обманом заставляют выезжать за границу, после чего принуждают участвовать в боевых действиях.

"Количество граждан Ботсваны, которых вводят в заблуждение и втягивают в подобные схемы, растет тревожными темпами", — говорится в заявлении министерства. Там также отметили, что ведомство "продолжает получать полные отчаяния звонки от граждан Ботсваны, которые уже находятся на передовой и рассказывают об опасных условиях, в которых они оказались".

Лиц, которые вербовали африканцев для участия в войне на стороне России, были арестованы и привлечены к ответственности в таких странах, как Кения и Южная Африка.

В феврале неправительственная организация Inpact, которая реализует программу All Eyes On Wagner, сообщила, что как минимум 316 африканцев погибли, воюя против Украины. Многие из них имели минимальную военную подготовку. Кения заявила, что было завербовано около 1000 ее граждан.

Россия готовит этой осенью мобилизацию от 500 000 человек - ЦПД18.07.26, 13:05 • 15993 просмотра

Ольга Розгон

Война в УкраинеНовости Мира
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