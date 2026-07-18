россия готовит этой осенью мобилизацию от 500 000 человек - ЦПД

россия этой осенью готовит проведение мобилизации от 500 тыс. человек, которых планируют бросать в бой в первые две недели для затыкания дыр на Востоке, других будут готовить от месяца для потенциального открытия нового направления фронта. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

россия готовит мобилизацию от 500 тыс. человек на осень. Некоторых планируют бросать в бой в первые две недели для затыкания дыр на Востоке, других будут готовить от месяца для потенциального открытия нового направления фронта. Это такой план рф. У нас будет очень насыщенная осень и зима, и нужно будет выстоять в очень непростых пехотных боях, в которых сойдутся люди, дроны, КАБы и другие инструменты убийства